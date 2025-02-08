Как не повредить авто при остановке на красный сигнал светофора

Остановка авто на красный сигнал. Фото: rerev.com

Останавливаться на красный сигнал светофора не так просто, как кажется. Эксперты объяснили, как сделать это безопасно, и почему небольшое движение левой ногой может привести к удивительно большим затратам.

О трех основных способах остановки на светофоре с учетом расхода топлива, безопасности и износа деталей авто написал Auto Swiat.

Читайте также:

Подъезд с нажатым сцеплением

Автомобиль движется со скоростью 50 км/ч. Водитель за 200 м замечает, что светофор начал гореть красным. Поэтому он нажимает на сцепление и также плавно начинает нажимать на педаль тормоза.

Основным преимуществом такой техники является, конечно, снижение оборотов двигателя и, как следствие, меньший расход топлива. Это также дает контроль над коробкой передач, и в случае внезапного изменения ситуации на дороге мы можем отпустить сцепление и, например, ускориться.

К сожалению, эта методика имеет один очень серьезный недостаток. Катание автомобиля с нажатым сцеплением означает постоянную работу системы, из-за чего она быстрее изнашивается. Замена сцепления — значительные расходы.

Движение накатом

Водитель лишь на мгновение нажимает на сцепление, чтобы включить нейтраль. Затем отпускает сцепление и газ, постепенно нажимая на педаль тормоза, пока автомобиль не остановится. Мотивация очевидна — уменьшение расхода топлива.

Но при движении на нейтрали водитель использую только тормозную систему, которая в результате быстрее изнашивается. Замена тормозных дисков и колодок является удовольствием не из дешевых.

Кроме того, недостатком этой техники является ограниченная безопасность. Возвращая автомобиль на нейтральную передачу, водитель урезает свою способность быстро реагировать на изменения дорожной ситуации, потому что не может внезапно ускориться, чтобы избежать опасности.

Движение на передаче

Когда водитель видит красный свет, он сбрасывает газ и, замедляя скорость, переключает передачи, пока автомобиль не остановится. Эта методика называется торможение двигателем. Каковы его преимущества? Автомобиль не только не сжигает топливо (отпускается педаль газа), не перегружает сцепление (давит его только при переключении передач), не изнашивает чрезмерно тормозную систему (автомобиль тормозит быстрее на передаче, чем на нейтральной), но это также самое безопасное решение, так как водитель полностью контролирует скорость автомобиля и может разогнаться в любой момент.

Ранее мы писали о пагубных последствиях экономии топлива для автомобиля. Также эксперты объяснили, что делать, когда внезапно отказали тормоза авто во время движения.