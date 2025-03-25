Когда водителю можно безнаказанно ехать на красный сигнал светофора

Светофор. Фото: cars24.com

Проезд автомобиля на красный сигнал светофора считается серьезным нарушением в Украине и наказывается штрафом. Однако есть исключения, закрепленные в ПДД, которые сделаны ради безопасности на дороге.

Об этом напомнил SUV News.

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Работает регулировщик

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

То есть, даже если светофор светится красным, а на перекрестке стоит регулировщик, то всегда нужно действовать по его командам.

Завершение маневра

Водитель начал движение на зеленый сигнал, но застрял в пробке или из-за препятствий не успел завершить маневр до смены сигнала. Если он завершает проезд перекрестка на красный, то штраф не налагается, так как начало движения было законным, а завершение обусловлено обстоятельствами.

Рискованная остановка

Если при приближении к светофору красный свет включился слишком поздно, а резкое торможение создало бы угрозу ДТП — проезд разрешается. Это может касаться скользкой дороги, высокой скорости движения или наличия транспорта позади. В таких случаях действия водителя могут считаться вынужденными в целях безопасности.

Читаем пункт 8.11 ПДД:

"Водителям, которые в случае включения желтого сигнала или поднятия регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство ..., не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения".

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