Когда водителю можно ездить без прав

Водитель. Фото: freepik.com

В Украине управление автомобилем без водительского удостоверения соответствующей категории является серьезным правонарушением, которое наказывается значительными штрафами. Однако, закон предусматривает определенные исключения, при которых водитель может избежать наказания.

Об этом написал Expert.

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Когда можно управлять авто без прав

Ученики автошкол на практических занятиях по вождению, конечно, еще не имеют водительского удостоверения. Они могут управлять автомобилем без документов, но в присутствии инструктора, который в случае экстренной ситуации может взять управление на себя. Кроме того, авто должно быть обозначено специальным знаком "Н" ("Навчальний"). Такая езда осуществляется в соответствии с правилами автошколы.

Автогонщики-спортсмены, участвующие в соревнованиях или тренировках, могут управлять автомобилем без водительского удостоверения на специально оборудованных трассах. Конечно, это правило не действует на дорогах общего пользования.

Во время чрезвычайной ситуации человек может сесть за руль без прав в критических случаях. Например, если везет раненого в больницу, или помогает избежать опасности (убегает от пожара, террористической угрозы и т.д.).

Штрафы за вождение без прав

3400 грн — не имеет удостоверения вообще.

— не имеет удостоверения вообще. 40 800 грн — за повторное нарушение.

— за повторное нарушение. 425 грн — водитель оставил документы дома.

Ранее мы писали, как накажут водителя за не остановку по требованию полиции. Также в МВД объяснили, почему около 80% проваливают экзамены на водительские права в Украине.