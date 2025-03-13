Что будет водителю, который не остановился по требованию полиции

Полиция останавливает авто. Фото: maximum.fm

Закон "О Национальной полиции" определяет перечень случаев, которые дают право работнику полиции остановить ваш автомобиль. Лучше не игнорировать эту просьбу правоохранителей — несмотря на символический штраф, последствия могут быть гораздо более неприятными.

Какое наказание для водителей предусмотрено.

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Как полиция сообщает об остановке

Полицейские должны четко и правильно информировать водителей о необходимости остановиться. Основным способом такого сообщения является сигнал жезлом, который используют в большинстве случаев. В редких ситуациях, когда обстоятельства позволяют, сотрудник полиции может использовать жест руки.

Сперва полицейский должен указать на транспортное средство, которое должно остановиться, подтверждая требование ясным знаком. Затем он указывает на конкретное место, где водитель должен остановить свой автомобиль.

Какой штраф за отказ остановиться

Что произойдет, в случае отказа водителя выполнить это требование? В Украине нарушение правил остановки регулируется частью 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Невыполнение требований полиции влечет за собой наложение штрафа в размере девяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 157 грн.

Однако, не следует считать эту сумму незначительной, ведь ее сопровождает также риск лишения права управления транспортными средствами, которое может длиться от трех до шести месяцев, что существенно усложнит ситуацию для водителя.

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