Що буде водію, який не зупинився на вимогу поліції

Поліція зупиняє авто. Фото: maximum.fm

Закон "Про Національну поліцію" визначає перелік випадків, які надають право працівнику поліції зупинити ваш автомобіль. Краще не ігнорувати це прохання правоохоронців — попри символічний штраф, наслідки можуть бути набагато неприємнішими.

Яке покарання для водіїв передбачене.

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Як поліція повідомляє про зупинку

Поліцейські мають чітко і правильно інформувати водіїв про необхідність зупинитися. Основним способом такого повідомлення є сигнал жезлом, який використовують в більшості випадків. У рідкісних ситуаціях, коли обставини дозволяють, співробітник поліції може використовувати жест руки.

Спершу поліцейський повинен вказати на транспортний засіб, який має зупинитися, підтверджуючи вимогу ясним знаком. Потім він вказує на конкретне місце, де водій повинен зупинити свій автомобіль.

Який штраф за відмову зупинитись

Що станеться, у разі відмови водія виконати цю вимогу? В Україні порушення правил зупинки регулюється частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Невиконання вимог поліції тягне за собою накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 157 грн.

Однак, не слід вважати цю суму незначною, адже її супроводжує також ризик позбавлення права керування транспортними засобами, яке може тривати від трьох до шести місяців, що суттєво ускладнить ситуацію для водія.

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