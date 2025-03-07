Як працюватиме нова система оплати штрафів для водіїв в Україні

Мобільний банківський термінал. Фото: УНІАН

В Україні планують запровадити нову систему оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Водії матимуть можливість оплатити стягнення на місці за допомогою смартфона.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час презентації соціального проєкту "Від поваги до безпеки".

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Нова система

Незабаром українці отримають зручну можливість оплачувати штрафи за порушення ПДР через QR-код, без потреби в застарілих терміналах.

Це нововведення стане кроком вперед для водіїв та патрульних поліцейських, адже термінали, які почали використовуватися ще у 2015 році, більше не відповідають сучасним вимогам.

Тепер оплата штрафів за допомогою смартфону на місці стане набагато простішою та швидшою. Водії зможуть зекономити час, адже процес виконання платежу зводитиметься до простого сканування коду. Окрім того, такий спосіб оплати є менш затратним як для держави, так і для громадян.

Коли запровадять

На сьогодні, пілотний проєкт нової системи оплати, запущений у співпраці з державним "Ощадбанком", вже успішно реалізується в Чернівецькій та Вінницькій областях. Досвід цих регіонів показав, за словами Білошицького, ефективність, швидкість та мобільність нової системи.

У найближчих планах є розширення нової системи на всю територію України, починаючи з Києва, де термінали оплати будуть замінені в усіх патрульних екіпажах.

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