Как будет работать новая система оплаты штрафов для водителей в Украине

Мобильный банковский терминал. Фото: УНИАН

В Украине планируют ввести новую систему оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Водители будут иметь возможность оплатить взыскание на месте с помощью смартфона.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время презентации социального проекта "От уважения к безопасности".

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Новая система

Вскоре украинцы получат удобную возможность оплачивать штрафы за нарушение ПДД через QR-код, без необходимости в устаревших терминалах.

Это нововведение станет шагом вперед для водителей и патрульных полицейских, ведь терминалы, которые начали использоваться еще в 2015 году, больше не соответствуют современным требованиям.

Теперь оплата штрафов с помощью смартфона на месте станет намного проще и быстрее. Водители смогут сэкономить время, ведь процесс выполнения платежа будет сводиться к простому сканированию кода. Кроме того, такой способ оплаты является менее затратным как для государства, так и для граждан.

Когда введут

На сегодня, пилотный проект новой системы оплаты, запущенный в сотрудничестве с государственным "Ощадбанком", уже успешно реализуется в Черновицкой и Винницкой областях. Опыт этих регионов показал, по словам Билошицкого, эффективность, скорость и мобильность новой системы.

В ближайших планах — расширение новой системы на всю территорию Украины, начиная с Киева, где терминалы оплаты будут заменены во всех патрульных экипажах.

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