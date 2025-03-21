Коли водію можна їздити без прав

Водій. Фото: freepik.com

В Україні керування автомобілем без водійського посвідчення відповідної категорії є серйозним правопорушенням, яке карається значними штрафами. Проте, закон передбачає певні винятки, за яких водій може уникнути покарання.

Про це написав Expert.

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Учні автошкіл на практичних заняттях з водіння, звісно, ще не мають посвідчення водія. Вони можуть керувати автомобілем без документів, але в присутності інструктора, який у разі екстреної ситуації може взяти керування на себе. Крім того, авто має бути позначено спеціальним знаком "Н" ("Навчальний"). Така їзда здійснюється відповідно до правил автошколи.

Автогонщики-спортсмени, які беруть участь у змаганнях або тренуваннях, можуть керувати автомобілем без водійського посвідчення на спеціально обладнаних трасах. Звичайно, це правило не діє на дорогах загального користування.

Під час надзвичайної ситуації людина може сісти за кермо без прав у критичних випадках. Наприклад, якщо везе пораненого до лікарні, або допомагає уникнути небезпеки (тікає від пожежі, терористичної загрози тощо).

Штрафи за водіння без прав

3400 грн — не має посвідчення взагалі.

— не має посвідчення взагалі. 40 800 грн — за повторне порушення.

— за повторне порушення. 425 грн — водій залишив документи вдома.

Раніше ми писали, як покарають водія за не зупинку на вимогу поліції. Також в МВС пояснили, чому близько 80% провалюють іспити на водійські права в Україні.