Может ли водитель безнаказанно благодарить аварийкой

Кнопка аварийки. Фото: maximum.fm

В последние дни в интернете активно обсуждается тема возможных штрафов за благодарность водителей коротким включением световой аварийной сигнализации. Юристы отмечают, что достаточных оснований для доверия к таким утверждениям нет.

Об этом адвокат Вадим Володарский рассказал Auto24.

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Что говорит закон

В части 2 статьи 122 КоАП Украины говорится о нарушении правил использования внешних осветительных приборов и предупредительных сигналов. В тексте прямо отмечается, что штраф возможен только в случае, когда водитель не включает указатели поворота во время маневров.

Использование аварийной сигнализации не по назначению, такое как благодарность или извинения, в худшем случае попадает под действие статьи 125 ПДД "Другие нарушения правил дорожного движения", предусматривающей только устное предупреждение.

Прямого запрета нет

Согласно пункту 9.9 ПДД, аварийная световая сигнализация должна быть включена в конкретных случаях: при вынужденной остановке на дороге, по требованию полиции, вследствие технических неисправностей, во время буксировки, при перевозке детей, а также при совершении ДТП.

Следовательно, нет прямого запрета использовать аварийку в других случаях, включая благодарность или извинения. Это скорее является нормой вежливого общения между водителями, которая широко принята в среде автолюбителей.

Ранее мы писали, когда полиция разрешает водить авто без прав. Также сообщалось, что в Украине удвоят штрафы водителям за популярное нарушение.