Какие штрафы за поврежденное лобовое стекло авто

Поврежденное лобовое стекло. Фото: msglassoutlet.com

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда за царапины или трещины на лобовом стекле полиция выписывала штраф. Предусмотрено ли в Украине административное взыскание за такое нарушение?

Об этом Фактам ICTV рассказали юристы Без оплатной правовой помощи.

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На каких основаниях штрафуют

Юристы отмечают, что полицейские часто ссылаются на приказ №710, который запрещает эксплуатацию транспортных средств с повреждениями, влияющими на осмотр водителя. Выдержка из приказа (п. 4.6) уточняет, что на ветровом стекле не допускаются сколы или трещины со стороны водителя. В других зонах разрешаются незначительные повреждения: трещина до 50 мм, кратер до 10 мм, подкова до 1 см, звезда до 20 мм.

Комбинированные повреждения не допускаются. Если трещина имеет большие размеры или идет по диагонали, водитель может получить штраф. Полиция квалифицирует трещины на лобовом стекле как нарушение ч. 1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Сумма штрафа составляет 340 грн.

Как обжаловать взыскание

Юристы отмечают, что в пункте 31.4 ПДД есть перечень технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Трещина не является технической неисправностью, она указывает лишь на повреждение стекла. В правилах нет прямого запрета на эксплуатацию с трещинами, если они не препятствуют обзору водителя.

Юристы подчеркивают, что "техническая неисправность" и "повреждение" — разные понятия. Статья 121 КУоАП предусматривает ответственность за технические неисправности, которые влияют на безопасность движения. Трещины на стекле — это повреждение. Поэтому, если оштрафовали за это, вы можете обжаловать такое решение в суде.

Ранее юрист объяснил, штрафуют ли водителей в Украине за благодарность аварийкой. Также мы писали, когда полиция разрешает водить авто без прав.