Какой популярный штраф для водителей отменяют в Украине

Парковщик. Фото: УНИАН

Неправильная парковка остается острой проблемой на украинских улицах, ведь это нарушение правил дорожного движения стало привычным явлением для многих водителей. Штрафы, которые накладываются полицией, часто воспринимаются как неизбежность, но стоит знать, что не всегда нужно оплатить выписанное взыскание.

О частых случаях отмены таких штрафов сообщил SUV News.

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Сумма штрафа за неправильную парковку в Украине стартует от 340 грн. Многие водители решают просто оплатить штраф, не желая заниматься обжалованием в суде. Однако в ситуациях, когда штрафы могут достигать тысяч гривен — особенно если полиция считает, что водитель заблокировал проезд для других автомобилей, — стоит серьезно подумать об обращении в суд.

Какие шансы в суде

Право обжаловать штраф есть в течение 10 дней с момента получения постановления об административной ответственности. Если в материалах дела нет достаточных доказательств, что авто находилось на запрещенном месте более пяти минут, или что водитель остановился не для посадки или высадки пассажиров, или же не для загрузки или разгрузки, то велика вероятность, что штраф может быть отменен. Ведь такие действия разрешаются водителю, согласно ПДД.

Таким образом, перед тем, как оплатить штраф за неправильную парковку, стоит внимательно проанализировать ситуацию и понять, есть ли основания для обжалования. Это поможет избежать ненужных расходов и защитить права автомобилиста.

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