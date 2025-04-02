Сколько штрафа заплатит водитель за сон в автомобиле

Водитель спит за рулем. Фото: freepik.com

Французское правительство ввело штрафные санкции для тех, кто спит в автомобилях. Ограничения объясняются поддержанием общественного порядка, предотвращением бездомности и обеспечением надлежащих условий для отдыха.

Об этом сообщил Ampercar.

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Запрет касается ночного сна в машинах в городских районах. В большинстве случаев полиция сначала выдает предупреждение, а в случае повторного игнорирования требований, накладывает достаточно строгие санкции.

Согласно французскому законодательству, регулярный отдых, особенно для водителей грузовиков или служебного транспорта, должен осуществляться в обустроенных помещениях, которые соответствуют базовым санитарным и гигиеническим нормам. Машина же, даже комфортабельная, не считается таким местом.

Размеры взысканий

Штраф за первое нарушение — до 1 500 евро .

. В случае повторного инцидента — до 3 000 евро .

. Для юридических лиц или систематических нарушителей — до 1 года лишения свободы и штраф 30 000 евро.

Впрочем, спать в транспортном средстве днем разрешается, при условии, что водитель не создает неудобств для окружающих или не нарушает правил парковки.

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