Скільки штрафу заплатить водій за сон в автомобілі

Водійка спить за кермом. Фото: freepik.com

Французький уряд запровадив штрафні санкції для тих, хто спить в автомобілях. Обмеження пояснюються підтриманням громадського порядку, запобіганням безпритульності та забезпеченням належних умов для відпочинку.

Про це повідомив Ampercar.

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Заборона стосується нічного сну в машинах у міських районах. У більшості випадків поліція спочатку видає попередження, а у разі повторного ігнорування вимог, накладає досить суворі санкції.

Згідно з французьким законодавством, регулярний відпочинок, особливо для водіїв вантажівок чи службового транспорту, має здійснюватися в облаштованих приміщеннях, які відповідають базовим санітарним та гігієнічним нормам. Машина ж, навіть комфортабельна, не вважається таким місцем.

Розміри стягнень

Штраф за перше порушення — до 1 500 євро .

. У разі повторного інциденту — до 3 000 євро .

. Для юридичних осіб або систематичних порушників — до 1 року позбавлення волі та штраф 30 000 євро.

Втім, спати у транспортному засобі вдень дозволяється, за умови, що водій не створює незручностей для оточення або не порушує правил паркування.

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