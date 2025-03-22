Який штраф загрожує водію за занадто повільну їзду

Німецький автобан. Фото: expatova.com

В деяких країнах світу можна отримати штраф не лише за перевищення швидкості, а й за занадто повільну їзду. Наприклад, в Німеччині порушення динаміки потоку автомобілів може коштувати чималенького стягнення.

Про це повідомив SUV News.

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На знаменитих німецьких автобанах, де немає обмежень швидкості, повільно рухомі автомобілі можуть суттєво ускладнити ситуацію на дорозі. Хоча законодавство не визначає чіткої мінімальної межі швидкості, поліція має право накладати штрафи на водіїв, чия манера їзди створює загрозу для інших учасників руху. Такий підхід допомагає зберегти безпеку та плавність транспортного потоку на швидкісних магістралях.

Який штраф передбачено

Якщо поліція вважатиме, що автомобіль рухається занадто повільно й заважає потоку, водій може отримати штраф у розмірі 20 євро (близько 900 грн). Повільна їзда на швидкісних трасах може бути такою ж небезпечною, як і перевищення швидкості, адже різниця в темпі руху збільшує ризик ДТП через несподівані маневри. Водії повинні враховувати це під час поїздок європейськими магістралями, де такі штрафи діють.

Раніше ми писали, що на автобані у Німеччині, у разі раптової зупинки автомобіля посеред магістралі через відсутність пального, поліція може виписати водію штраф 70 євро за недбалість, яка могла спричинити небезпечну ситуацію. Також повідомляли, де можна розганятися до 150 км/год на автомобілі.