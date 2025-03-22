Какой штраф грозит водителю за слишком медленную езду

Немецкий автобан. Фото: expatova.com

В некоторых странах мира можно получить штраф не только за превышение скорости, но и за слишком медленную езду. Например, в Германии нарушение динамики потока автомобилей может стоить немаленького взыскания.

Об этом сообщил SUV News.

Читайте также:

Где запрещены тихоходы

На знаменитых немецких автобанах, где нет ограничений скорости, медленно движущиеся автомобили могут существенно осложнить ситуацию на дороге. Хотя законодательство не определяет четкого минимального предела скорости, полиция имеет право накладывать штрафы на водителей, чья манера езды создает угрозу для других участников движения. Такой подход помогает сохранить безопасность и плавность транспортного потока на скоростных магистралях.

Какой штраф предусмотрен

Если полиция посчитает, что автомобиль движется слишком медленно и мешает потоку, водитель может получить штраф в размере 20 евро (около 900 грн). Медленная езда на скоростных трассах может быть такой же опасной, как и превышение скорости, ведь разница в темпе движения увеличивает риск ДТП из-за неожиданных маневров. Водители должны учитывать это во время поездок по европейским магистралям, где такие штрафы действуют.

Ранее мы писали, что на автобане в Германии, в случае внезапной остановки автомобиля посреди магистрали из-за отсутствия горючего, полиция может выписать водителю штраф 70 евро за халатность, которая могла вызвать опасную ситуацию. Также сообщали, где можно разгоняться до 150 км/ч на автомобиле.