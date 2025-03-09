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Где можно разгоняться до 150 км/ч на автомобиле

9 марта 2025 11:15
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Где разрешена максимальная скорость авто 150 км/ч
Автомобили на магистрали. Фото: ceenergynews.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В Украине на автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, максимально разрешенная правилами дорожного движения скорость авто составляет 110 км/ч. Но в некоторых европейских странах этот лимит выше и даже достигает 150 км/ч.

Об этом сообщил 20minutos.

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Эксперимент в Чехии

Власти Чехии разрешили движение со скоростью 150 км/ч на отдельных участках дороги высокой пропускной способности между городами Табор и Ческе-Будеевице. Эксперимент проводится на 50-километровом участке, который характеризуется прямолинейным планированием и отсутствием больших поворотов или склонов.

Этот пилотный тест должен проверить, возможно ли применить такую разрешенную скорость на других автомагистралях страны. В Чехии предполагают, что сегодня благодаря конструкции новых автотрасс и развитию безопасности транспортных средств, этого не следует бояться.

Что в Европе

Евросоюз не имеет полномочий устанавливать единые ограничения скорости на автомагистралях континента, поэтому каждая страна устанавливает собственные ПДД по этому поводу.

В Италии, Австрии, Хорватии, Дании, Словакии, Словении, Франции, Греции, Венгрии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Румынии и Чехии автомобили могут двигаться с максимальной скоростью 130 км/ч. В Болгарии и Польше это ограничение повышено до 140 км/ч. В Германии нет фиксированного ограничения скорости (знаменитые автобаны), хотя рекомендовано не превышать 130 км/ч.

Ранее мы писали, когда полиция не может оштрафовать за превышение скорости. Также эксперты объяснили, на какой скорости автомобиль потребляет меньше топлива.

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