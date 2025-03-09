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Де можна розганятися до 150 км/год на автомобілі

9 березня 2025 11:15
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Де дозволена максимальна швидкість авто 150 км/год
Автомобілі на магістралі. Фото: ceenergynews.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

В Україні на автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, максимально дозволена правилами дорожнього руху швидкість авто становить 110 км/год. Але в деяких європейських країнах цей ліміт вищий і навіть досягає 150 км/год.

Про це повідомив 20minutos.

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Експеримент в Чехії

Влада Чехії дозволила рух зі швидкістю 150 км/год на окремих ділянках дороги високої пропускної спроможності між містами Табор та Чеські Будейовиці. Експеримент проводиться на 50-кілометровій ділянці, яка характеризується прямолінійним плануванням та відсутністю великих поворотів або схилів.

Цей пілотний тест має перевірити, чи можливо застосувати таку дозволену швидкість на інших автомагістралях країни. В Чехії припускають, що сьогодні завдяки конструкції нових автотрас та розвитку безпеки транспортних засобів, цього не слід боятися.

Що у Європі

Євросоюз не має повноважень встановлювати єдині обмеження швидкості на автомагістралях континенту, тому кожна країна встановлює власні ПДР щодо цього.

В Італії, Австрії, Хорватії, Данії, Словаччині, Словенії, Франції, Греції, Угорщині, Литві, Люксембурзі, Нідерландах, Румунії та Чехії автомобілі можуть рухатися з максимальною швидкістю 130 км/год. У Болгарії та Польщі це обмеження підвищено до 140 км/год. У Німеччини немає фіксованого обмеження швидкості (знамениті автобани), хоча рекомендовано не перевищувати 130 км/год.

Раніше ми писали, коли поліція не може оштрафувати за перевищення швидкості. Також експерти пояснили, на якій швидкості автомобіль споживає найменше пального.

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