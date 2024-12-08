Чому японці орендують авто, але не їздять на них — причини чудасії

В авто затишніше. Фото: freepik.com

В Японії прокат автомобіля обходиться значно дешевше, ніж утримання власної машини. Але останніми роками багато клієнтів орендують авто не для того, щоб на них їздити.

Про дивну тенденцію написав Avtopilot.

Читайте також:

Як використовують авто

Для відпочинку

Японці орендують автомобілі для сну між змінами на роботі, оскільки знайти готель важко, а авто доступне для відпочинку на стоянці.

Для телефонних розмов

Авто стало оазисом тиші для японців. Через шум у громадських місцях вони часто орендують його для важливих переговорів і спілкування.

Замість інтернет-кафе

Японці орендують авто замість інтернет-кафе, щоб перечекати ніч після останнього потяга. Це забезпечує більше приватності за ту ж ціну.

Замість камери схову

Брак камер схову біля вокзалів спонукає японців орендувати авто для зберігання речей, що зручно в переповнених містах.

Для різних потреб

Деякі японці орендують автомобілі для несподіваних дрібниць: щоб поїсти без зайвих поглядів, переодягнутися у карнавальний костюм або навіть для виконання спеціальних мімічних вправ.

У чому вигода

Оренда авто в Японії доступна: 30 хвилин коштує лише 400 єн (приблизно 100 гривень), що дешевше чашки кави на винос. Багато автомобілів мають можливість зарядки телефону, що додає зручності.

В щільно населених японських містах, як Токіо, не вистачає особистого простору, попри наявність звукоізольованих кабінок.

Раніше ми писали про ТОП-4 найбезглуздіші функції авто, які невідомо навіщо встановлювали. Автомеханік ыз США створив кумедне авто з бампером по периметру.