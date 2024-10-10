Чотири найбезглуздіші функції, які коли-небудь встановлювали в авто

Годинник на кермі Oldsmobile. Фото: classicpromenade.com

Сьогодні автомобільні виробники активно працюють над покращенням своїх моделей, впроваджуючи численні інновації для покращення комфорту, безпеки та загального досвіду користування. Але деякі рішення викликають питання, чи були функції дійсно розроблені з урахуванням реальних умов експлуатації, чи замислювалися розробники, сідаючи за кермо, над тим, як їхні нововведення вплинуть на водіння?

Про це написав Dexpens.

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На Oldsmobile годинник розташували прямо на кермі. В результаті водію доводилось опускати погляд, щоб подивитися, котра година, а це сильно відволікало від дороги.

Найдивніша функція

Фото: drive.com.au

Кабріолет Mini отримав відверто дивний пристрій — опенометр. Єдине його призначення — показувати час, проведений авто з відкритим дахом. Ці дані також дублюються на табло під тахометром, де додатково є інформація про шлях, пройдений без даху. Навіщо автомобілісту слідкувати за цією статистикою? Невідомо.

Кнопки перемикання передач

Фото: gtcarlot.com

До автоматичної та роботизованої коробки передач можуть додаватись функції з ручної зміни режиму роботи. Так зробили з Ford Focus. Але на кермі конструктори не змогли знайти вільного місця, тому кнопки перемикання передач помістили прямо на селектор. Це незручно та небезпечно, адже водію доводиться постійно тримати одну руку на селекторі.

Дім для собаки

Фото: theautopian.com

Honda для популяризації свого кросовера Element придумала опцію, котра мала б стати актуальною для власників собак. Це був цілий набір, котрий мав би полегшити перевезення собак в автомобілі. До нього входило: чохол для задніх сидінь, стилізовані підлогові килимки та сучасна мобільна будка. Будка розташовувалась в багажнику й займала майже весь його простір. Ще невеличка площа займалась телескопічним трапом для того, щоб собака спускалась ним донизу. Такий хід не виправдав сподівань, адже власники собак не були готові платити значні суми заради того, щоб залишитися без багажника.

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