Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП-4 найбезглуздіших функцій авто, які невідомо навіщо встановлювали arrow

ТОП-4 найбезглуздіших функцій авто, які невідомо навіщо встановлювали

10 жовтня 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Чотири найбезглуздіші функції, які коли-небудь встановлювали в авто
Годинник на кермі Oldsmobile. Фото: classicpromenade.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Сьогодні автомобільні виробники активно працюють над покращенням своїх моделей, впроваджуючи численні інновації для покращення комфорту, безпеки та загального досвіду користування. Але деякі рішення викликають питання, чи були функції дійсно розроблені з урахуванням реальних умов експлуатації, чи замислювалися розробники, сідаючи за кермо, над тим, як їхні нововведення вплинуть на водіння?

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

Годинник на кермовому колесі

На Oldsmobile годинник розташували прямо на кермі. В результаті водію доводилось опускати погляд, щоб подивитися, котра година, а це сильно відволікало від дороги.

Найдивніша функція

ТОП-4 найбезглуздіших функцій авто, які невідомо навіщо встановлювали - фото 1
Фото: drive.com.au

Кабріолет Mini отримав відверто дивний пристрій — опенометр. Єдине його призначення — показувати час, проведений авто з відкритим дахом. Ці дані також дублюються на табло під тахометром, де додатково є інформація про шлях, пройдений без даху. Навіщо автомобілісту слідкувати за цією статистикою? Невідомо.

Кнопки перемикання передач

ТОП-4 найбезглуздіших функцій авто, які невідомо навіщо встановлювали - фото 2
Фото: gtcarlot.com

До автоматичної та роботизованої коробки передач можуть додаватись функції з ручної зміни режиму роботи. Так зробили з Ford Focus. Але на кермі конструктори не змогли знайти вільного місця, тому кнопки перемикання передач помістили прямо на селектор. Це незручно та небезпечно, адже водію доводиться постійно тримати одну руку на селекторі.

Дім для собаки

ТОП-4 найбезглуздіших функцій авто, які невідомо навіщо встановлювали - фото 3
Фото: theautopian.com

Honda для популяризації свого кросовера Element придумала опцію, котра мала б стати актуальною для власників собак. Це був цілий набір, котрий мав би полегшити перевезення собак в автомобілі. До нього входило: чохол для задніх сидінь, стилізовані підлогові килимки та сучасна мобільна будка. Будка розташовувалась в багажнику й займала майже весь його простір. Ще невеличка площа займалась телескопічним трапом для того, щоб собака спускалась ним донизу. Такий хід не виправдав сподівань, адже власники собак не були готові платити значні суми заради того, щоб залишитися без багажника.

Раніше ми писали про чотири звички водіїв, які коштують їм дуже дорого. Також експерт з клінінгу порадив три копієчні способи очистити фари авто.

авто Ford курйоз автомобіль Honda

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:59 З 10 жовтня деяким українцям загрожують штрафи на 7,25 тисяч — що треба знати

Термінова новина

10:55 Історичне підвищення податків — Рада ухвалила закон

10:45 На 111% більше за рік — у кого в Україні зросла зарплата

10:36 Наводив ворожий вогонь на своїх побратимів — в Одесі викрили курсанта-зрадника

10:29 Трамп знову відмовився від других дебатів із Гарріс

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

10:17 Складна ситуація для Одещини — у морі чергують російські кораблі з Калібрами

10:14 Флорида у пеклі через ураган "Мілтон" — відео та фото з місця подій просто зараз

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

10:06 Одесити сьогодні будуть без світла до вечора — адреси

10:59 З 10 жовтня деяким українцям загрожують штрафи на 7,25 тисяч — що треба знати

Термінова новина

10:55 Історичне підвищення податків — Рада ухвалила закон

10:45 На 111% більше за рік — у кого в Україні зросла зарплата

10:36 Наводив ворожий вогонь на своїх побратимів — в Одесі викрили курсанта-зрадника

10:29 Трамп знову відмовився від других дебатів із Гарріс

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

10:17 Складна ситуація для Одещини — у морі чергують російські кораблі з Калібрами

10:14 Флорида у пеклі через ураган "Мілтон" — відео та фото з місця подій просто зараз

10:06 Одесити сьогодні будуть без світла до вечора — адреси

09:56 Ще одна жертва російського терору — на Одещині помер поранений робітник

09:53 Україна — Грузія — де і коли дивитись, хто коментує

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Text

08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2024
Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування