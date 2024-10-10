Четыре самых нелепых функций, которые когда-либо устанавливали в авто

Часы на руле Oldsmobile. Фото: classicpromenade.com

Сегодня автопроизводители активно работают над улучшением своих моделей, внедряя многочисленные инновации по улучшению комфорта, безопасности и общего опыта пользования. Но некоторые решения вызывают вопросы, были ли функции действительно разработаны с учетом реальных условий эксплуатации, задумывались ли разработчики, садясь за руль, над тем, как их нововведения повлияют на вождение?

Об этом написал Dexpens.

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На Oldsmobile часы расположили прямо на руле. В результате водителю приходилось опускать взгляд, чтобы посмотреть, какой час, а это сильно отвлекает от дороги.

Самая удивительная функция

Фото: drive.com.au

Кабриолет Mini получил откровенно удивительное устройство — опенометр. Единственное его предназначение — показывать время, проведенное авто с открытой крышей. Эти данные также дублируются на табло под тахометром, где дополнительно имеется информация о пути, пройденном без крыши. Зачем автомобилисту следить за этой статистикой? Неизвестно.

Кнопки переключения передач

Фото: gtcarlot.com

К автоматической и роботизированной коробке передач могут добавляться функции по ручному изменению режима работы. Так поступили с Ford Focus. Но на руле конструкторы не смогли найти свободное место, поэтому кнопки переключения передач поместили прямо на селектор. Это неудобно и опасно, ведь водителю приходится постоянно держать одну руку на селекторе.

Дом для собаки

Фото: theautopian.com

Honda для популяризации своего кроссовера Element придумала опцию, которая должна стать актуальной для владельцев собак. Это был целый набор, который должен облегчить перевозку собак в автомобиле.

В него входило чехол для задних сидений, стилизованные напольные коврики и современная мобильная будка. Будка размещалась в багажнике и занимала почти все его пространство. Еще небольшая площадь занималась телескопическим трапом для того, чтобы собака спускалась им вниз.

Такой ход не оправдал надежд, ведь владельцы собак не были готовы платить значительные суммы ради того, чтобы остаться без багажника.

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