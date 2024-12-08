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Пять причин, почему японцы арендуют авто, но не ездят на них

8 декабря 2024 10:05
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему японцы арендуют авто, но не ездят на них — причины причуды
В авто уютнее. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В Японии прокат автомобиля обходится гораздо дешевле, чем содержание собственной машины. Но в последние годы многие клиенты арендуют автомобили не для того, чтобы на них ездить.

Об удивительной тенденции написал Avtopilot.

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Как используют авто

  • Для отдыха

Японцы арендуют автомобили для сна между сменами на работе, поскольку найти отель трудно, а авто доступно для отдыха на стоянке.

  • Для телефонных разговоров

Авто стало оазисом тишины для японцев. Из-за шума в общественных местах они часто арендуют его для важных переговоров и общения.

  • Вместо интернет-кафе

Японцы арендуют авто вместо интернет-кафе, чтобы переждать ночь после последнего поезда. Это обеспечивает больше конфиденциальности по той же цене.

  • Вместо камеры хранения

Нехватка камер хранения у вокзалов побуждает японцев арендовать авто для хранения вещей, что удобно в переполненных городах.

  • Для разных нужд

Некоторые японцы арендуют автомобили для неожиданных мелочей: чтобы поесть без лишних взглядов, переодеться в карнавальный костюм или даже для выполнения специальных мимических упражнений.

В чем выгода

Аренда авто в Японии доступна: 30 минут стоит всего 400 иен (примерно 100 гривен), что дешевле чашки кофе на вынос. Многие автомобили имеют возможность зарядки телефона, что удобно.

В густо населенных японских городах, как Токио, не хватает личного пространства, несмотря на наличие звукоизолированных кабинок.

Раньше мы писали о ТОП-4 самых нелепых функциях авто, которые неизвестно зачем устанавливали. Автомеханик из США создал забавный автомобиль с бампером по периметру.

Япония авто курьез аренда автомобиль

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