Почему японцы арендуют авто, но не ездят на них — причины причуды

Пять причин, почему японцы арендуют авто, но не ездят на них
В Японии прокат автомобиля обходится гораздо дешевле, чем содержание собственной машины. Но в последние годы многие клиенты арендуют автомобили не для того, чтобы на них ездить.
Об удивительной тенденции написал Avtopilot.
Как используют авто
- Для отдыха
Японцы арендуют автомобили для сна между сменами на работе, поскольку найти отель трудно, а авто доступно для отдыха на стоянке.
- Для телефонных разговоров
Авто стало оазисом тишины для японцев. Из-за шума в общественных местах они часто арендуют его для важных переговоров и общения.
- Вместо интернет-кафе
Японцы арендуют авто вместо интернет-кафе, чтобы переждать ночь после последнего поезда. Это обеспечивает больше конфиденциальности по той же цене.
- Вместо камеры хранения
Нехватка камер хранения у вокзалов побуждает японцев арендовать авто для хранения вещей, что удобно в переполненных городах.
- Для разных нужд
Некоторые японцы арендуют автомобили для неожиданных мелочей: чтобы поесть без лишних взглядов, переодеться в карнавальный костюм или даже для выполнения специальных мимических упражнений.
В чем выгода
Аренда авто в Японии доступна: 30 минут стоит всего 400 иен (примерно 100 гривен), что дешевле чашки кофе на вынос. Многие автомобили имеют возможность зарядки телефона, что удобно.
В густо населенных японских городах, как Токио, не хватает личного пространства, несмотря на наличие звукоизолированных кабинок.
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