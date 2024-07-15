Американский механик создал гигантское авто детской мечты — фото, видео

Гигантская аттракционная машинка. Фото: startupselfie.net

Владельцу механической мастерской Дэну Григоркоффу нужно было себя чем-нибудь занять в разгар пандемии COVID-19. Поэтому он использовал свой опыт для изготовления нестандартного гигантского автомобиля из Луна-парка.

Об этом написал Motor1.

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Этот автомобиль с огромным рулем и бампером по периметру кузова, разрешенный для дорожного движения в США. Вы найдете его в округе Лакавонна, штат Пенсильвания.

Он зарегистрирован как трехколесный мотоцикл. Передняя часть взята у Chevrolet Aveo 2007 года, в том числе 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель и автоматическая коробка передач, но силовой агрегат установлен в задней части машины. Корпус авто создан из стекловолокна.

Мотоциклетная вилка с одним колесом подключена к большому рулю, но шина достигает земли почти внутри автомобиля, а не в передней части. В результате он способен почти вертеться на месте.

Дизайн автомобиля основан на Lusse Auto Skooter 1953 года — популярной машинке, которая до сих пор используется во многих парках развлечений.

Григоркофф посещает автомобильные выставки, кафе и время от времени ездит на уникальной машине в собственное удовольствие.

Хотя столкновения на медленной скорости, как это практикуют в луна-парках, категорически не рассматриваются, внешний вид и поворот автомобиля делают его одним из самых крутых нестандартных самодельных проектов последнего времени.

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