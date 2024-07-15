Американський механік створив гігантське авто дитячої мрії — фото, відео

Машинка з Луна-парку — механік створив кумедне авто з бампером по периметру
Власнику механічної майстерні Дену Григоркоффу потрібно було себе чимось зайняти в розпал пандемії COVID-19. Тому він використав свій досвід для виготовлення гігантського нестандартного автомобіля з Луна-парку.
Про це написав Motor1.
Цей автомобіль з величезним кермом та з бампером по периметру кузова, дозволений для дорожнього руху в США. Ви знайдете його в окрузі Лакавонна, штат Пенсильванія.
Він зареєстрований як триколісний мотоцикл. Передня частина запозичена у Chevrolet Aveo 2007 року, зокрема 1,6-літровий чотирициліндровий двигун та автоматична коробка передач, але силовий агрегат встановлений у задній частині машини. Корпус авто створено зі скловолокна.
Мотоциклетна вилка з одним колесом під’єднана до великого керма, але шина досягає землі майже в середині автомобіля, а не в передній частині. В результаті він здатний майже крутиться на місці.
Дизайн автомобіля заснований на Lusse Auto Skooter 1953 року — популярній машинці, яка досі використовується в багатьох парках розваг.
Григоркофф відвідує автомобільні виставки, кав’ярні та час від часу їздить на унікальній машині у власне задоволення.
Хоча зіткнення на повільній швидкості, як це практикують в луна-парках, категорично не розглядаються, зовнішній вигляд та поворот автомобіля роблять його одним із найкрутіших нестандартних саморобних проєктів останнього часу.
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