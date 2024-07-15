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Машинка з Луна-парку — механік створив кумедне авто з бампером по периметру

15 липня 2024 22:35
Валентин Бандура - Редактор
Американський механік створив гігантське авто дитячої мрії — фото, відео
Гігантська атракціонна машинка. Фото: startupselfie.net
Валентин Бандура - Редактор

Власнику механічної майстерні Дену Григоркоффу потрібно було себе чимось зайняти в розпал пандемії COVID-19. Тому він використав свій досвід для виготовлення гігантського нестандартного автомобіля з Луна-парку.

Про це написав Motor1.

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Цей автомобіль з величезним кермом та з бампером по периметру кузова, дозволений для дорожнього руху в США. Ви знайдете його в окрузі Лакавонна, штат Пенсильванія.

Він зареєстрований як триколісний мотоцикл. Передня частина запозичена у Chevrolet Aveo 2007 року, зокрема 1,6-літровий чотирициліндровий двигун та автоматична коробка передач, але силовий агрегат встановлений у задній частині машини. Корпус авто створено зі скловолокна.

 

Мотоциклетна вилка з одним колесом під’єднана до великого керма, але шина досягає землі майже в середині автомобіля, а не в передній частині. В результаті він здатний майже крутиться на місці.

Дизайн автомобіля заснований на Lusse Auto Skooter 1953 року — популярній машинці, яка досі використовується в багатьох парках розваг.

 

Григоркофф відвідує автомобільні виставки, кав’ярні та час від часу їздить на унікальній машині у власне задоволення.

Хоча зіткнення на повільній швидкості, як це практикують в луна-парках, категорично не розглядаються, зовнішній вигляд та поворот автомобіля роблять його одним із найкрутіших нестандартних саморобних проєктів останнього часу.

Раніше в Полтаві знайшли автомобіль кустарної роботи, схожий на Tesla Cybertruck. Також ми писали, що Mercedes представив суперкар, яким можна керувати за допомогою думки.

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