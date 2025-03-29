Водитель может получить огромный штраф за неисправный кондиционер в авто

Ремонт кондиционера в авто. Фото: indiamart.com

В некоторых странах водители на законодательном уровне обязаны поддерживать надлежащую вентиляцию в автомобиле, чтобы избежать сонливости из-за накопления углекислого газа. Автолюбителям, которые игнорируют эту проблему, грозит огромное взыскание.

Об этом сообщил SUV News.

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Причина штрафа

Сонливость за рулем — одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Учитывая эту проблему, законодатели некоторых стран решили ввести суровые штрафы для водителей, которые проявляют халатность на дороге. Например, в Великобритании, если после ДТП выяснится, что водитель ехал с закрытыми окнами и выключенным кондиционером, ему грозит штраф до 5000 фунтов стерлингов (примерно 270 000 грн).

Обоснованная строгость

Этот шаг направлен на повышение ответственности водителей и уменьшение количества аварий. Эксперты считают этот штраф обоснованным, ведь сонливость за рулем серьезно снижает внимание и способность быстро реагировать на дорожные условия. Известно, что даже небольшие задержки в реакции могут привести к аварии.

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