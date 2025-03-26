Какие функции авто опасны во время дождя

Автомобили под дождем. Фото: freepik.com

Во время дождя некоторые автоматизированные системы могут не помогать водителю, а наоборот создавать дополнительные риски. Поэтому в мокрую погоду определенные функции автомобиля лучше не включать.

Об этом написал Avtopilot.

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Круиз-контроль

На мокрой дороге колеса могут потерять сцепление, а круиз-контроль спровоцирует занос, поскольку система будет пытаться поддерживать заданную скорость.

Противотуманные фары

Передние противотуманные фары в обычный дождь неэффективны, а задние противотуманные фонари, слишком яркие, могут ослеплять других водителей.

Климат-контроль

Автоматический режим климат-контроля может не справиться с запотеванием стекол в условиях повышенной влажности. Эффективнее направить поток воздуха на лобовое стекло и вручную отрегулировать температуру.

Автоматические стеклоочистители

Датчики дождя не всегда реагируют на изменение интенсивности осадков. Регулировка стеклоочистителей вручную поможет поддерживать оптимальную видимость.

Подогрев стекла

На холодном стекле резкое включение подогрева может привести к его растрескиванию, особенно если на нем уже есть повреждения. Подогрев стекла следует включать после прогрева салона.

Автоматический режим трансмиссии

На скользкой дороге автоматическая трансмиссия не всегда может оптимально выбирать передачи. Переход на зимний или ручной режим (если есть) поможет лучше контролировать автомобиль.

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