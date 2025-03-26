Які функції авто небезпечні під час дощу

Автомобілі під дощем. Фото: freepik.com

Під час дощу деякі автоматизовані системи можуть не допомагати водієві, а навпаки створювати додаткові ризики. Тому в мокру погоду певні функції автомобіля краще не вмикати.

Про це написав Avtopilot.

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Круїз-контроль

На мокрій дорозі колеса можуть втратити зчеплення, а круїз-контроль спровокує занесення, позаяк система намагатиметься підтримувати задану швидкість.

Протитуманні фари

Передні протитуманні фари у звичайний дощ неефективні, а задні протитуманні ліхтарі, надто яскраві, можуть засліплювати інших водіїв.

Клімат-контроль

Автоматичний режим клімат-контролю може не впоратися з запотіванням скла за умов підвищеної вологості. Ефективніше направити потік повітря на лобове скло та вручну відрегулювати температуру.

Автоматичні склоочисники

Датчики дощу не завжди реагують на зміну інтенсивності опадів. Регулювання склоочисників вручну допоможе підтримувати оптимальну видимість.

Підігрів скла

На холодному склі різке включення підігріву може спричинити його розтріскування, особливо якщо на ньому вже є пошкодження. Підігрів скла варто вмикати після прогрівання салону.

Автоматичний режим трансмісії

На слизькій дорозі автоматична трансмісія не завжди може оптимально обирати передачі. Перехід на зимовий або ручний режим (якщо є) допоможе краще контролювати автомобіль.

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