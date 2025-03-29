Водій може отримати величезний штраф за несправний кондиціонер в авто

Ремонт кондиціонера в авто. Фото: indiamart.com

У деяких країнах водії на законодавчому рівні зобов’язані підтримувати належну вентиляцію в автомобілі, щоб уникнути сонливості через накопичення вуглекислого газу. Автолюбителям, які ігнорують цю проблему, загрожує величезне стягнення.

Про це повідомив SUV News.

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Причина штрафу

Сонливість за кермом — одна з основних причин дорожньо-транспортних пригод (ДТП). З огляду на цю проблему, законодавці деяких країн вирішили ввести суворі штрафи для водіїв, які проявляють недбалість на дорозі. Наприклад, у Великій Британії, якщо після ДТП зʼясується, що водій їхав з закритими вікнами та вимкненим кондиціонером, йому загрожує штраф до 5000 фунтів стерлінгів (приблизно 270 000 грн).

Обґрунтована суворість

Цей крок спрямований на підвищення відповідальності водіїв і зменшення кількості аварій. Експерти вважають цей штраф обґрунтованим, адже сонливість за кермом серйозно знижує увагу та здатність швидко реагувати на дорожні умови. Відомо, що навіть невеликі затримки в реакції можуть призвести до аварії.

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