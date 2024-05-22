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Як ефективніше користуватися кондиціонером в авто — натисніть лише одну кнопку

22 травня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лише одна кнопка збільшить ефективність роботи кондиціонера в авто — лайфхак
Кнопка рециркуляції повітря. Фото: kenbrownmotors.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобільний кондиціонер почне ефективніше працювати, якщо на приладовій панелі натиснути кнопку рециркуляції повітря. Ця проста дія також призведе до зменшення витрат пального.

Про це написав SUV News.

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Принцип рециркуляції

Автомобіль забирає повітря зсередини салону та циркулює його через кондиціонер, блокуючи зовнішній доступ. Це дозволяє охолоджувальній системі працювати ефективніше, позаяк вона не витрачає енергію на охолодження гарячого повітря ззовні.

Як ефективно користуватися кондиціонером

  • Перед увімкненням кондиціонера запустіть вентилятор на максимальну потужність на 1-2 хвилини, щоб вивести гаряче повітря з вентиляційних отворів та швидше охолодити салон.
  • Щойно салон трохи охолоне, увімкніть кондиціонер.
  • Натисніть кнопку рециркуляції — кондиціонер використовуватиме вже охолоджене повітря, що зробить кондиціонування швидшим і ефективнішим.

Переваги рециркуляції

  • Економія пального, адже система кондиціонування використовуватиме менше енергії.
  • Швидке охолодження.
  • Зменшення навантаження на двигун.
  • Зручність для алергіків, позаяк рециркуляція допомагає людям із сінною лихоманкою, утримуючи зовні пилок й кілька разів фільтруючи внутрішнє повітря.

Раніше німецькі експерти з’ясували, скільки пального витрачає кондиціонер в авто. Також ми писали, як охолодити авто без кондиціонера.

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