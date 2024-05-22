Лишь одна кнопка увеличит эффективность работы кондиционера в авто — лайфхак

Кнопка рециркуляции воздуха. Фото: kenbrownmotors.co.uk

Автомобильный кондиционер начнет эффективнее работать, если на приборной панели нажать кнопку рециркуляции воздуха. Это простое действие также приведет к уменьшению расхода топлива.

Об этом пишет SUV News.

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Принцип рециркуляции

Автомобиль забирает воздух изнутри салона и циркулирует через кондиционер, блокируя внешний доступ. Это позволяет охлаждающей системе работать более эффективно, так как она не тратит энергию на охлаждение горячего воздуха извне.

Как эффективно пользоваться кондиционером

Перед включением кондиционера запустите вентилятор на максимальную мощность на 1-2 минуты, чтобы вывести горячий воздух из вентиляционных отверстий и быстрее охладить салон.

Как только салон немного остынет, включите кондиционер.

Нажмите кнопку рециркуляции – кондиционер будет использовать уже охлажденный воздух, что сделает кондиционирование более быстрым и эффективным.

Преимущества рециркуляции

Экономия топлива, ведь система кондиционирования будет использовать меньше энергии.

Быстрое охлаждение.

Уменьшение нагрузки на двигатель.

Удобство для аллергиков, поскольку рециркуляция помогает людям с сенной лихорадкой, удерживая снаружи пыльцу и несколько раз фильтруя внутренний воздух.

Ранее немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто. Также мы писали, как охладить автомобиль без кондиционера.