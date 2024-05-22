Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Как эффективнее пользоваться кондиционером в авто — нажмите только одну кнопку arrow

Как эффективнее пользоваться кондиционером в авто — нажмите только одну кнопку

22 мая 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лишь одна кнопка увеличит эффективность работы кондиционера в авто — лайфхак
Кнопка рециркуляции воздуха. Фото: kenbrownmotors.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобильный кондиционер начнет эффективнее работать, если на приборной панели нажать кнопку рециркуляции воздуха. Это простое действие также приведет к уменьшению расхода топлива.

Об этом пишет SUV News.

Читайте также:

Принцип рециркуляции

Автомобиль забирает воздух изнутри салона и циркулирует через кондиционер, блокируя внешний доступ. Это позволяет охлаждающей системе работать более эффективно, так как она не тратит энергию на охлаждение горячего воздуха извне.

Как эффективно пользоваться кондиционером

  • Перед включением кондиционера запустите вентилятор на максимальную мощность на 1-2 минуты, чтобы вывести горячий воздух из вентиляционных отверстий и быстрее охладить салон.
  • Как только салон немного остынет, включите кондиционер.
  • Нажмите кнопку рециркуляции – кондиционер будет использовать уже охлажденный воздух, что сделает кондиционирование более быстрым и эффективным.

Преимущества рециркуляции

  • Экономия топлива, ведь система кондиционирования будет использовать меньше энергии.
  • Быстрое охлаждение.
  • Уменьшение нагрузки на двигатель.
  • Удобство для аллергиков, поскольку рециркуляция помогает людям с сенной лихорадкой, удерживая снаружи пыльцу и несколько раз фильтруя внутренний воздух.

Ранее немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто. Также мы писали, как охладить автомобиль без кондиционера.

авто
топливо
лайфхаки
советы
автомобиль
кондиционер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

8 мая 2024

08:18 Бенфика продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб