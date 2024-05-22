Лишь одна кнопка увеличит эффективность работы кондиционера в авто — лайфхак

Как эффективнее пользоваться кондиционером в авто — нажмите только одну кнопку
22 мая 2024 06:45
Кнопка рециркуляции воздуха. Фото: kenbrownmotors.co.uk
Автомобильный кондиционер начнет эффективнее работать, если на приборной панели нажать кнопку рециркуляции воздуха. Это простое действие также приведет к уменьшению расхода топлива.
Об этом пишет SUV News.
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Принцип рециркуляции
Автомобиль забирает воздух изнутри салона и циркулирует через кондиционер, блокируя внешний доступ. Это позволяет охлаждающей системе работать более эффективно, так как она не тратит энергию на охлаждение горячего воздуха извне.
Как эффективно пользоваться кондиционером
- Перед включением кондиционера запустите вентилятор на максимальную мощность на 1-2 минуты, чтобы вывести горячий воздух из вентиляционных отверстий и быстрее охладить салон.
- Как только салон немного остынет, включите кондиционер.
- Нажмите кнопку рециркуляции – кондиционер будет использовать уже охлажденный воздух, что сделает кондиционирование более быстрым и эффективным.
Преимущества рециркуляции
- Экономия топлива, ведь система кондиционирования будет использовать меньше энергии.
- Быстрое охлаждение.
- Уменьшение нагрузки на двигатель.
- Удобство для аллергиков, поскольку рециркуляция помогает людям с сенной лихорадкой, удерживая снаружи пыльцу и несколько раз фильтруя внутренний воздух.
Ранее немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто. Также мы писали, как охладить автомобиль без кондиционера.
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