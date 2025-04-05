Який популярний штраф для водіїв скасовують в Україні

Паркувальник. Фото: УНІАН

Неправильне паркування залишається гострою проблемою на українських вулицях, адже це порушення правил дорожнього руху стало звичним явищем для багатьох водіїв. Штрафи, які накладаються поліцією, часто сприймаються як неминучість, але варто знати, що не завжди потрібно оплатити виписане стягнення.

Про часті випадки скасування таких штрафів повідомив SUV News.

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Сума штрафу за неправильне паркування в Україні стартує від 340 грн. Багато водіїв вирішують просто сплатити штраф, не бажаючи займатися оскарженням в суді. Однак у ситуаціях, коли штрафи можуть досягати тисяч гривень — особливо якщо поліція вважає, що водій заблокував проїзд для інших автомобілів, — варто серйозно подумати про звернення до суду.

Які шанси в суді

Право оскаржити штраф є протягом 10 днів з моменту отримання постанови про адміністративну відповідальність. Якщо у матеріалах справи немає достатніх доказів, що авто знаходилося на забороненому місці понад п’ять хвилин, або що водій зупинився не для посадки чи висадки пасажирів, або ж не для завантаження чи розвантаження, то велика ймовірність, що штраф може бути скасований. Адже такі дії дозволяються водієві, згідно з ПДР.

Таким чином, перед тим, як сплатити штраф за неправильне паркування, варто уважно проаналізувати ситуацію та зрозуміти, чи є підстави для оскарження. Це допоможе уникнути непотрібних витрат та захистити права автомобіліста.

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