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Як швидко видалити жувальну гумку з сидіння авто

9 квітня 2025 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Методи видалення жувальної гумки з сидіння авто за 5 хвилин
Видалення гумки за допомогою льоду. Фото: exist.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Повне видалення жувальної гумки з сидіння автомобіля може бути складним завданням. Ось чотири простих та ефективних способи, які можуть допомогти розв'язати проблему.

Про це написав Autogid.

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  • Заморожування гумки

Треба пластиковий пакет з кубиками льоду покласти зверху на жуйку на кілька хвилин. Це допоможе затвердіти гумці та зробить її менш липкою.

  • Розчин для видалення плям

Потрібно змішати 1/4 частину білого оцту з 3/4 частинами води та застосувати цей розчин на місце з жувальною гумкою за допомогою губки або серветки. Розчин допоможе злущити гумку з поверхні сидіння.

  • Аерозольний засіб для очищення

Потрібно розпилити засіб на місце з гумкою, зачекати кілька хвилин, а потім витерти жуйку за допомогою губки або серветки.

  • Ножиці або бритва

Якщо жоден зі способів не допоміг видалити жувальну гумку, доведеться братися за гострі предмети. Потрібно поступово зрізати жуйку з сидіння.

За будь-якого методу видалення гумки слід діяти обережно, щоб не пошкодити оббивку сидіння.

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