Методи видалення жувальної гумки з сидіння авто за 5 хвилин

Як швидко видалити жувальну гумку з сидіння авто
Повне видалення жувальної гумки з сидіння автомобіля може бути складним завданням. Ось чотири простих та ефективних способи, які можуть допомогти розв'язати проблему.
Про це написав Autogid.
- Заморожування гумки
Треба пластиковий пакет з кубиками льоду покласти зверху на жуйку на кілька хвилин. Це допоможе затвердіти гумці та зробить її менш липкою.
- Розчин для видалення плям
Потрібно змішати 1/4 частину білого оцту з 3/4 частинами води та застосувати цей розчин на місце з жувальною гумкою за допомогою губки або серветки. Розчин допоможе злущити гумку з поверхні сидіння.
- Аерозольний засіб для очищення
Потрібно розпилити засіб на місце з гумкою, зачекати кілька хвилин, а потім витерти жуйку за допомогою губки або серветки.
- Ножиці або бритва
Якщо жоден зі способів не допоміг видалити жувальну гумку, доведеться братися за гострі предмети. Потрібно поступово зрізати жуйку з сидіння.
За будь-якого методу видалення гумки слід діяти обережно, щоб не пошкодити оббивку сидіння.
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