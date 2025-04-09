Методи видалення жувальної гумки з сидіння авто за 5 хвилин

Видалення гумки за допомогою льоду. Фото: exist.ua

Повне видалення жувальної гумки з сидіння автомобіля може бути складним завданням. Ось чотири простих та ефективних способи, які можуть допомогти розв'язати проблему.

Про це написав Autogid.

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Треба пластиковий пакет з кубиками льоду покласти зверху на жуйку на кілька хвилин. Це допоможе затвердіти гумці та зробить її менш липкою.

Розчин для видалення плям

Потрібно змішати 1/4 частину білого оцту з 3/4 частинами води та застосувати цей розчин на місце з жувальною гумкою за допомогою губки або серветки. Розчин допоможе злущити гумку з поверхні сидіння.

Аерозольний засіб для очищення

Потрібно розпилити засіб на місце з гумкою, зачекати кілька хвилин, а потім витерти жуйку за допомогою губки або серветки.

Ножиці або бритва

Якщо жоден зі способів не допоміг видалити жувальну гумку, доведеться братися за гострі предмети. Потрібно поступово зрізати жуйку з сидіння.

За будь-якого методу видалення гумки слід діяти обережно, щоб не пошкодити оббивку сидіння.

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