Методы удаления жевательной резинки с сиденья авто за 5 минут

Удаление резинки с помощью льда. Фото: exist.ua

Полное удаление жевательной резинки с сиденья автомобиля может быть сложной задачей. Вот четыре простых и эффективных способа, которые могут помочь решить проблему.

Об этом написал Autogid.

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Надо пластиковый пакет с кубиками льда положить сверху на резинку на несколько минут. Это поможет затвердеть жвачке и сделает ее менее липкой.

Раствор для удаления пятен

Нужно смешать 1/4 часть белого уксуса с 3/4 частями воды и применить этот раствор на место с жевательной резинкой с помощью губки или салфетки. Раствор поможет отшелушить резинку с поверхности сиденья.

Аэрозольное средство для очистки

Нужно распылить средство на место с резинкой, подождать несколько минут, а затем вытереть жвачку с помощью губки или салфетки.

Ножницы или бритва

Если ни один из способов не помог удалить жевательную резинку, придется браться за острые предметы. Нужно постепенно срезать жвачку с сиденья.

При любом методе удаления резинки следует действовать осторожно, чтобы не повредить обивку сиденья.

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