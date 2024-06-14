Водителей предупредили об ошибках при выборе чехлов на кресла авто — важные советы

Установка чехлов. Фото: @signatureproductsgroup8949

Часто автовладельцы покупают чехлы на сиденье в автомобиле, чтобы уберечь от повреждений и загрязнения штатную обивку машины, держа в голове дальнейшую продажу авто. Эксперты объяснили, на что при покупке чехлов обращать внимание прежде всего.

Об этом написал РБК-Украина.

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Форма и крой

Один из важнейших показателей, ведь от него зависит удобство использования. Из-за неудачной конструкции чехлы могут сползать, сбиваться в ком, отвлекать внимание водителя и мешать ему управлять машиной.

Чехлы бывают универсальные и индивидуальные — под конкретную модель. Первые держатся на подушках и спинках благодаря эластичности своего материала. Вторые хорошо облегают кресло на каждом участке, плотно сидят и не меняют свое расположение под телом водителя или пассажира.

Ткань и кожзам

Важно, чтобы кроме привлекательности, материал чехлов дышал в жару, был эластичным, устойчивым к истиранию и подолгу не накапливал на себе грязь.

Цвета

В самом широком ценовом сегменте выбор цвета заключается в дюжине вариантов серого. Имейте в виду, что благодаря чехлам можно радикально изменить стиль интерьера автомобиля.

Таким образом есть смысл поискать какое-нибудь цветовое разнообразие. Не бойтесь чехлов светлых тонов, ведь качественная обивочная ткань достаточно долго сопротивляется загрязнению.

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