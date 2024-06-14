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Як правильно підібрати чохли для крісел автомобіля, щоб не мучитися в дорозі

14 червня 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Водіїв попередили про помилки при виборі чохлів на крісла авто — важливі поради
Встановлення чохлів. Фото: @signatureproductsgroup8949
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Часто автовласники купляють чохли на сидіння в автомобілі, щоб зберегти від пошкоджень та забруднення штатну оббивку машини, тримаючи в голові подальший продаж авто. Експерти пояснили, на що при купівлі чохлів звертати увагу насамперед.

Про це написав РБК-Україна.

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Форма та крій

Один з найважливіших показників, адже від нього залежить зручність користування. Через невдалу конструкцію чохли можуть сповзати, збиватися у грудку, забирати увагу водія та заважати йому керувати машиною.

Чохли бувають універсальні, і індивідуальні — під конкретну модель. Перші тримаються на подушках і спинках завдячуючи еластичності свого матеріалу. Другі добре облягають крісло на кожній ділянці, щільно сидять та не змінюють свого місця під тілом водія чи пасажира.

Тканина та шкірозамінник

Важливо, щоб крім привабливості, матеріал чохлів дихав у спеку, був еластичним, стійким до стирання та подовгу не накопичував на собі бруд.

Кольори

У найширшому ціновому сегменті вибір кольорів полягає у дюжині варіантів сірого. Майте на увазі, що завдяки саме чохлам можна радикально змінити стиль інтер’єру автомобіля.

Тобто є сенс пошукати якогось кольорового розмаїття. Не бійтеся чохлів світлих тонів, адже якісна оббивна тканина досить довго опирається забрудненню.

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