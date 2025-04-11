Когда водителей не штрафуют за разворот через сплошную разметку

Когда за разворот через сплошную разметку водителей не штрафуют
В Украине правила дорожного движения категорически запрещают пересечение водителями сплошной линии разметки. Такое нарушение может привести к штрафам и даже лишению водительских прав, но в некоторых случаях автомобилисты могут избежать юридических последствий.
Об этом сообщил SUV News.
Какие санкции
За нарушение правил разметки в Украине на водителя накладывается штраф в размере 340 грн. Но, если патруль трактует такое нарушение как создание аварийной ситуации, это может привести к взысканию 1455 грн и лишению водительских прав на срок от трех до шести месяцев.
Что советуют юристы
Аварийная ситуация — когда из-за ваших действий другие участники движения были вынуждены резко изменить скорость или траекторию. Поэтому юристы рекомендуют очень внимательно изучать протокол перед подписанием, чтобы потом не попасть впросак. В случае несогласия с формулировками следует зафиксировать это письменно.
Решение о лишении прав принимает исключительно суд, а не полицейский. Поэтому юристы обращают внимание на важность использования видеорегистратора для доказательства своей невиновности. Запись в дальнейшем можно предъявить в суде как подтверждение своих слов.
Когда штраф незаконен
Случаи, когда пересечь сплошную полосу можно:
- водитель объехал место оформления масштабного ДТП, если других путей объезда нет;
- водитель в условиях действия непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить собственную гибель или увечье граждан;
- если разметка стерлась от времени или засыпана снегом, песком или чем-то другим.
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