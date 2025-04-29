Який штраф водію за вогнегасник в автомобілі у 2025 році

Чи можуть оштрафувати за відсутність вогнегасника в авто
Українські Правила дорожнього руху забороняють виїжджати на автомобілі, в якому немає вогнегасника, особливо це стосується транспортних засобів для перевезення пасажирів. Але, чи випишуть штраф водієві за його відсутність?
Про це повідомили Факти ICTV.
Хто повинен мати вогнегасник
Пункт 31.4 ПДР зобов’язує мати працездатний вогнегасник в автобусі, вантажному та легковому автомобілях. Їх повинні надійно закріпити та встановити відповідно до вимог, передбачених виробником транспортного засобу. У разі, якщо виробником не зазначено конкретне місце для їхнього розміщення, засоби пожежогасіння мають знаходитись у зонах з вільним доступом.
В транспортних засобах, які здійснюють перевезення небезпечних речовин та мають спеціальне маркування у вигляді помаранчевої таблички, тип вогнегасників, їхня кількість та місця монтажу регламентуються окремими нормативними актами про безпеку перевезень.
Штраф за відсутність вогнегасника
В Україні не існує окремого штрафу за відсутність вогнегасника в авто, але водія притягують до відповідальності за порушення правил керування ТЗ з технічною несправністю.
- Штраф за відсутність вогнегасника становить 340 грн (частина 1 статті 121 КУпАП).
- Якщо водій перевозить пасажирів та немає вогнегасника, штраф становить 680 грн (частина 2 статті 121 КУпАП).
- За повторне порушення впродовж року передбачений штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850-1700 грн, позбавленням права керування транспортними засобами терміном від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.
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