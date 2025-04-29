Який штраф водію за вогнегасник в автомобілі у 2025 році

Вогнегасник. Фото: news.blog.net.ua

Українські Правила дорожнього руху забороняють виїжджати на автомобілі, в якому немає вогнегасника, особливо це стосується транспортних засобів для перевезення пасажирів. Але, чи випишуть штраф водієві за його відсутність?

Про це повідомили Факти ICTV.

Реклама

Читайте також:

Хто повинен мати вогнегасник

Пункт 31.4 ПДР зобов’язує мати працездатний вогнегасник в автобусі, вантажному та легковому автомобілях. Їх повинні надійно закріпити та встановити відповідно до вимог, передбачених виробником транспортного засобу. У разі, якщо виробником не зазначено конкретне місце для їхнього розміщення, засоби пожежогасіння мають знаходитись у зонах з вільним доступом.

В транспортних засобах, які здійснюють перевезення небезпечних речовин та мають спеціальне маркування у вигляді помаранчевої таблички, тип вогнегасників, їхня кількість та місця монтажу регламентуються окремими нормативними актами про безпеку перевезень.

Штраф за відсутність вогнегасника

В Україні не існує окремого штрафу за відсутність вогнегасника в авто, але водія притягують до відповідальності за порушення правил керування ТЗ з технічною несправністю.

Штраф за відсутність вогнегасника становить 340 грн (частина 1 статті 121 КУпАП).

(частина 1 статті 121 КУпАП). Якщо водій перевозить пасажирів та немає вогнегасника, штраф становить 680 грн (частина 2 статті 121 КУпАП).

(частина 2 статті 121 КУпАП). За повторне порушення впродовж року передбачений штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850-1700 грн, позбавленням права керування транспортними засобами терміном від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Раніше ми писали, який штраф за відсутність медичної аптечки в авто у 2025 році. Також пояснювали, коли за розворот через суцільну розмітку водіїв не штрафують.