Що загрожує водіям за відсутність аптечки в авто у 2025 році

Медична аптечка. Фото: drossel.ua

Наявність додаткових засобів безпеки в автомобілі, таких як медична аптечка, є логічною вимогою Правил дорожнього руху. Яку відповідальність несуть водії, які її ігнорують.

Про це написали Факти ICTV.

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У пункті 31.4.7.є. ПДР визначений перелік обов’язкового обладнання, яке повинно бути в кожному механічному транспортному засобі. Зокрема має бути медична аптечка.

Але пряма вказівка на штраф за відсутність аптечки в законодавстві відсутня. Адже частина 1 статті 121 КУпАП передбачає попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за керування транспортним засобом, що має несправності гальмівної системи, рульового керування, тягово-зчіпного пристрою (якщо це передбачено конструкцією), зовнішніх світлових приладів (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи інші технічні несправності.

Як виписують штраф

Зазвичай патрульна поліція кваліфікує відсутність аптечки як "інші технічні несправності" та виписує стягнення:

за перше порушення — попередження або штраф у розмірі 340 грн ;

; за повторне порушення протягом року — штраф 510-680 грн або позбавлення права керування транспортним засобом на період від трьох до шести місяців.

Раніше ми писали, який штраф можуть виписати водію за колеса та за тонування скла автомобіля.