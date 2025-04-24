Що загрожує водіям за відсутність аптечки в авто у 2025 році

Який штраф за автомобільну аптечку у 2025 році
Наявність додаткових засобів безпеки в автомобілі, таких як медична аптечка, є логічною вимогою Правил дорожнього руху. Яку відповідальність несуть водії, які її ігнорують.
Про це написали Факти ICTV.
Нормативна колізія
У пункті 31.4.7.є. ПДР визначений перелік обов’язкового обладнання, яке повинно бути в кожному механічному транспортному засобі. Зокрема має бути медична аптечка.
Але пряма вказівка на штраф за відсутність аптечки в законодавстві відсутня. Адже частина 1 статті 121 КУпАП передбачає попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за керування транспортним засобом, що має несправності гальмівної системи, рульового керування, тягово-зчіпного пристрою (якщо це передбачено конструкцією), зовнішніх світлових приладів (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи інші технічні несправності.
Як виписують штраф
Зазвичай патрульна поліція кваліфікує відсутність аптечки як "інші технічні несправності" та виписує стягнення:
- за перше порушення — попередження або штраф у розмірі 340 грн;
- за повторне порушення протягом року — штраф 510-680 грн або позбавлення права керування транспортним засобом на період від трьох до шести місяців.
Раніше ми писали, який штраф можуть виписати водію за колеса та за тонування скла автомобіля.
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