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Какой штраф за автомобильную аптечку в 2025 году

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Дата публикации 24 апреля 2025 23:27
Что грозит водителям за отсутствие аптечки в авто в 2025 году
Медицинская аптечка. Фото: drossel.ua
Ключевые моменты Нормативная коллизия Как выписывают штраф

Наличие дополнительных средств безопасности в автомобиле, таких как медицинская аптечка, является логичным требованием Правил дорожного движения. Какую ответственность несут водители, которые его игнорируют.

Об этом написали Факты ICTV.

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Нормативная коллизия

В пункте 31.4.7.е. ПДД определен перечень обязательного оборудования, которое должно быть в каждом механическом транспортном средстве. В частности должна быть медицинская аптечка.

Но прямое указание на штраф за отсутствие аптечки в законодательстве отсутствует. Ведь часть 1 статьи 121 КУоАП предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан за управление транспортным средством, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства (если это предусмотрено конструкцией), внешних световых приборов (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) или другие технические неисправности.

Как выписывают штраф

Обычно патрульная полиция квалифицирует отсутствие аптечки как "другие технические неисправности" и выписывает взыскание:

  • за первое нарушение — предупреждение или штраф в размере 340 грн;
  • за повторное нарушение в течение года — штраф 510-680 грн или лишение права управления транспортным средством на период от трех до шести месяцев.

Ранее мы писали, какой штраф могут выписать водителю за колеса и за тонировку стекла автомобиля.

авто штраф штрафы автомобиль водители ПДД правила дорожного движения аптечка
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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