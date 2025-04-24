Что грозит водителям за отсутствие аптечки в авто в 2025 году

Медицинская аптечка. Фото: drossel.ua

Наличие дополнительных средств безопасности в автомобиле, таких как медицинская аптечка, является логичным требованием Правил дорожного движения. Какую ответственность несут водители, которые его игнорируют.

Об этом написали Факты ICTV.

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В пункте 31.4.7.е. ПДД определен перечень обязательного оборудования, которое должно быть в каждом механическом транспортном средстве. В частности должна быть медицинская аптечка.

Но прямое указание на штраф за отсутствие аптечки в законодательстве отсутствует. Ведь часть 1 статьи 121 КУоАП предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан за управление транспортным средством, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства (если это предусмотрено конструкцией), внешних световых приборов (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) или другие технические неисправности.

Как выписывают штраф

Обычно патрульная полиция квалифицирует отсутствие аптечки как "другие технические неисправности" и выписывает взыскание:

за первое нарушение — предупреждение или штраф в размере 340 грн ;

; за повторное нарушение в течение года — штраф 510-680 грн или лишение права управления транспортным средством на период от трех до шести месяцев.

Ранее мы писали, какой штраф могут выписать водителю за колеса и за тонировку стекла автомобиля.