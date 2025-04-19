Какие штрафы за перевозку лишних пассажиров в 2025 году

Пассажиры в автомобиле. Фото: freepik.com

Если автомобиль рассчитан на перевозку четырех пассажиров, а их будет ехать пять, то это будет считаться нарушением правил дорожного движения. Какое наказание получит водитель машины за сверхнормированную перевозку?

Об этом Фактам ICTV рассказали юристы Бесплатной правовой помощи.

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Нарушение и штраф

В соответствии с Правилами дорожного движения, количество пассажиров в транспортном средстве не должно превышать количество мест, указанных в техническом паспорте автомобиля.

Перевозка пассажиров сверх нормы влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 170 грн.

Дополнительное наказание

Кроме превышения количества пассажиров, водитель несет ответственность за то, чтобы все они были пристегнуты ремнями безопасности (а лишний пассажир будет 100% не пристегнут). За нарушение этого правила предусмотрен штраф — 510 грн.

Если перевозка с превышением количества пассажиров осуществляется с особой опасностью, например, без разрешения в грузовике или в прицепе, то санкции могут быть гораздо строже.

Ранее мы писали, какой штраф за перевозку топлива в автомобиле. Также объясняли, когда за разворот через сплошную разметку водителей не штрафуют.