Какие штрафы за нарушение правил перевозки топлива в автомобиле

Канистры с бензином в багажнике авто. Фото: reddit.com

В Украине многие водители стремятся экономить время и средства, держа в багажнике автомобиля определенный запас топлива. При этом не все знают о законодательных ограничениях на перевозку горючего, которые могут привести к наложению штрафов.

Об этом написал Autogid.

Реклама

Читайте также:

Какие лимиты на топливо

Согласно украинским законам, в переносных емкостях разрешено транспортировать не более 60 литров топлива. При этом объем топлива, которое содержится в баке автомобиля, не должен превышать 1500 литров.

Эти ограничения направлены на безопасность, ведь перевозка чрезмерного количества топлива может представлять угрозу не только для водителя, но и для других участников дорожного движения.

Какие финансовые санкции

Полиция регулярно контролирует соблюдение правил перевозки опасных грузов, включая топливо. В случае выявления нарушения водителям грозит штраф в размере 510 грн согласно части 1 статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Это не только финансовый удар, но и неприятности, связанные с возможным задержанием автомобиля и необходимостью в совершении дополнительных административных процедур.

Чтобы избежать таких ситуаций, водителям стоит быть внимательными и следить за количеством топлива, которое они перевозят.

Ранее мы писали, какие штрафы за тонировку стекла автомобиля. Также эксперты объяснили, когда за разворот через сплошную разметку водителей не штрафуют.