Штрафы за тонировку лобового стекла и боковых окон авто в 2025 году

Тонировка стекол автомобиля. Фото: vbwindowtinting.com

Среди украинских водителей популярным способом сохранять личное пространство в автомобиле является тонировка стекол. Оно украшает транспортное средство, защищает от лишних глаз и солнца, но такое изменение требует выполнения требований закона, иначе — штраф.

Об этом напомнил Autogid.

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Требования законодательства

Правила дорожного движения устанавливают минимальные нормы светопропускной способности для автомобилей: лобовое стекло должно быть с прозрачностью не менее 75%, а передние боковые окна — не менее 70%. Важно отметить, что зеркальная тонировка вообще запрещена.

Какие санкции

За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере 340 грн, согласно части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Хотя штраф является незначительным, его игнорирование может привести к более серьезным последствиям.

Если водитель повторно нарушит эту норму, штраф может достигать 1700 грн, а также существует риск временного лишения водительских прав на срок от трех до шести месяцев или административный арест сроком до 10 дней.

Соблюдение стандартов тонировки автомобильных окон является важным не только с точки зрения законодательства, но и безопасности на дороге.

Ранее мы писали, какие штрафы за не включенный поворотник и трещину на лобовом стекле автомобиля.