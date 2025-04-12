Штрафи за тонування лобового скла та бокових вікон авто у 2025 році

Тонування скла автомобіля. Фото: vbwindowtinting.com

Серед українських водіїв популярним способом зберігати особистий простір в автомобілі є тонування скла. Воно прикрашає транспортний засіб, захищає від зайвих очей та сонця, але така зміна потребує виконання вимог закону, інакше — штраф.

Про це нагадав Autogid.

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Вимоги законодавства

Правила дорожнього руху встановлюють мінімальні норми світлопропускної здатності для автомобілів: лобове скло має бути з прозорістю не менш як 75%, а передні бокові вікна – не менш як 70%. Важливо зазначити, що дзеркальне тонування взагалі заборонене.

Які санкції

За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 340 грн, відповідно до частини 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хоча штраф є незначним, його ігнорування може призвести до серйозніших наслідків.

Якщо водій повторно порушить цю норму, штраф може досягати 1700 грн, а також існує ризик тимчасового позбавлення водійських прав на термін від трьох до шести місяців або адміністративний арешт терміном до 10 днів.

Дотримання стандартів тонування автомобільних вікон є важливим не лише з погляду законодавства, але й безпеки на дорозі.

Раніше ми писали, які штрафи за не увімкнений поворотник та тріщину на лобовому склі автомобіля.