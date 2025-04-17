Які штрафи за порушення правил перевезення пального в автомобілі

Каністри з бензином у багажнику авто. Фото: reddit.com

В Україні багато водіїв прагнуть заощаджувати час та кошти, тримаючи в багажнику автомобіля певний запас пального. При цьому не усі знають про законодавчі обмеження на перевезення палива, які можуть призвести до накладення штрафів.

Про це написав Autogid.

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Які ліміти на пальне

Згідно з українськими законами, у переносних місткостях дозволено транспортувати не більш як 60 літрів пального. При цьому об’єм палива, яке міститься в баку автомобіля, не повинен перевищувати 1500 літрів.

Ці обмеження спрямовані на безпеку, адже перевезення надмірної кількості пального може становити загрозу не лише для водія, але й для інших учасників дорожнього руху.

Які фінансові санкції

Поліція регулярно контролює дотримання правил перевезення небезпечних вантажів, включаючи пальне. У разі виявлення порушення водіям загрожує штраф у розмірі 510 грн згідно з частиною 1 статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Це не лише фінансовий удар, а й неприємності, пов’язані з можливим затриманням автомобіля та потребою у вчиненні додаткових адміністративних процедур.

Щоб уникнути таких ситуацій, водіям варто бути уважними та стежити за кількістю пального, яке вони перевозять.

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