Які штрафи за перевезення зайвих пасажирів у 2025 році

Пасажири в автомобілі. Фото: freepik.com

Якщо автомобіль розрахований на перевезення чотирьох пасажирів, а їх буде їхати п’ять, то це вважатиметься порушенням правил дорожнього руху. Яке покарання отримає водій машини за понаднормове перевезення?

Про це Фактам ICTV розповіли юристи Безоплатної правової допомоги.

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Порушення та штраф

Відповідно до Правил дорожнього руху, кількість пасажирів у транспортному засобі не повинна перевищувати кількість місць, вказаних у технічному паспорті автомобіля.

Перевезення пасажирів понад норму тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 грн.

Додаткове покарання

Окрім перевищення кількості пасажирів, водій несе відповідальність за те, щоб усі вони були пристебнуті ременями безпеки (а зайвий пасажир буде 100% не пристебнутий). За порушення цього правила передбачено штраф — 510 грн.

Якщо перевезення з перевищенням кількості пасажирів здійснюється з особливою небезпекою, наприклад, без дозволу у вантажівці або у причепі, то санкції можуть бути набагато суворішими.

Раніше ми писали, який штраф за перевезення палива в автомобілі. Також пояснювали, коли за розворот через суцільну розмітку водіїв не штрафують.