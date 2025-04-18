Штраф за автомобильные колеса в Украине в 2025 году

Chevrolet Malibu с большими колесами. Фото: carscoops.com

Некоторые водители улучшают дизайн своих транспортных средств, устанавливая на автомобили колесные диски большого диаметра. Впрочем, такое переоборудование может не только нарушать действующие требования Правил дорожного движения, но и плохо повлиять на безопасность движения.

Об этом напомнил SUV News.

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Когда вводят санкции

Согласно пункту 31.4.5 ПДД, не разрешается эксплуатация автомобилей, которые имеют "шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства".

За такое нарушение предусмотрен штраф от 340 грн до 680 грн (ст. 121 КУоАП). В отдельных случаях патрульный может даже временно изъять автомобиль до устранения несоответствия. В случае повторного нарушения в течение года водителя могут лишить прав сроком до полугода.

Техническая безопасность

Большие диски и низкопрофильные шины ухудшают движение авто на неровностях. Они увеличивают неподрессоренную массу, негативно сказываются на ресурсе подвески, тормозной системы, а также увеличивают расход топлива.

Поэтому при выборе размеров колес стоит руководствоваться рекомендациями производителей. Они формируются с учетом динамики, нагрузок и устойчивости конкретного автомобиля.

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