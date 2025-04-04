Какие риски хранения автомобильных шин на балконе

Покрышки на балконе. Фото: uamotors.com.ua

Хранить шины на балконе не только вредно для покрышек, но еще и опасно для здоровья людей. Международное агентство по изучению рака (IARC) еще в начале 2000-х годов провело исследование, которое показало, что среди работников шинного производства уровень заболеваний дыхательной и кровеносной систем в десять раз превышал средний показатель.

Об этом сообщил Avtopilot.

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Влияние на здоровье

Резина, из которой изготавливаются покрышки, содержит ряд химических веществ, причиняющих вред здоровью людей. Среди этих веществ — ароматические масла, бензапирен, цинк и микрочастицы, которые высвобождаются в процессе эксплуатации шин.

Эти элементы способны попадать в воздух и, при вдыхании, могут негативно повлиять на дыхательную систему, вызывая различные заболевания легких. Дополнительно, частицы, которые образуются в результате износа шин, могут проникать в кровь, что повышает риски кровеносной системы.

Вред для шин

Впрочем, не только здоровье людей подвергается угрозам. Автомобильная резина страдает от внешних условий, таких как ультрафиолетовое излучение, влага и резкие колебания температуры. Эти факторы ускоряют процесс старения шин, что приводит к потере эластичности, растрескиванию и уменьшению безопасных эксплуатационных характеристик.

Правильный уход за покрышками, хранение в защищенных не жилых помещениях и соблюдение условий эксплуатации могут уменьшить риски как для людей, так и для самой резины.

Ранее мы писали, как проверить, что летней резины для авто хватит еще на сезон. Также эксперты назвали ужасные последствия перекачанных шин автомобиля.