Важные шаги сохранения зимних шин для будущего сезона

Хранение зимней резины. Фото: reddit.com

Для того чтобы служить следующие сезоны, зимние шины должны правильно храниться. Важно не только место, где они будут ждать холодов, но и условия, в которых они проведут следующие несколько месяцев.

Об этом написал РБК-Украина.

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Если шины ждут наступления своего сезона в неподходящих условиях — в неприспособленном для этого помещении, или вообще на улице:

резина, из которой сделана шина потрескается, затвердеет, станет неустойчивой к истиранию;

металло-кордовый каркас шины деформируется и она станет не круглой;

металлокорд каркаса поржавеет в местах повреждения резины.

Что противопоказано шинам

Шинам нежелательна высокая температура, потому что именно от нее резиновая смесь теряет свою эластичность. Вредно также ультрафиолетовое излучение солнечного света.

Помещение, где хранятся шины, должно быть сухим, ведь во влажной атмосфере может начаться невидимая коррозия металлических нитей каркаса шины.

Лучшие места хранения

Подвал дома или гаража, в котором функционирует эффективная вентиляция.

Цокольный этаж дома или хозяйственной постройки.

Смотровая яма гаража, которая хорошо вентилируется через неплотные крышки.

Капитальный гараж, который не очень прогревается летом.

Положение шин

Не следует складывать покрышки без дисков пирамидой более четырех штук. Такой вид нагрузки нетипичен для легковых шин, и нижние экземпляры от чрезмерного давления рискуют потерять геометрию металлокорда и брекера протектора: боковины сплющиваются, кольца на бортах в зоне посадки сближаются. Шинам на дисках многоэтажная штабелировка не страшна.

Один из приемлемых способов размещения шин — стоя на стеллажах. Еще один вариант — подвешивание колеса за отверстия в диске на гвоздь, забитый в стену. Голая покрышка тоже будет надежно висеть на стене таким же способом.

Ранее мы писали, как проверить, что летней резины для авто хватит еще на сезон. Также сообщали факт об автомобильных шинах, который почти никто не знает.