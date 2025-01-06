Зимние шины — сколько сезонов они держатся

Зимние покрышки на авто. Фото: motortrend.com

В среднем, зимние шины могут прослужить от четырех до шести сезонов, но это сильно зависит от ряда факторов. Минимальная продолжительность пригодности, как правило, составляет около 30 000 - 50 000 км пробега, но многие водители могут проездить и больше, если придерживаться рекомендаций по уходу и эксплуатации сезонных покрышек.

От чего зависит срок годности зимних шин.

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Тип шины

Качество и сложность материала, из которого изготовлены шины, играет важную роль. Высококачественные шины премиум обычно служат дольше, чем бюджетные варианты.

Условия эксплуатации

Если использовать зимние шины в условиях частых и сильных морозов, снега и льда, они могут износиться быстрее, чем при езде по сухим или умеренно влажным поверхностям.

Стиль вождения

Агрессивное поведение за рулем (частые резкие торможения, ускорения и резкие повороты) быстрее изнашивает шины.

Техническое обслуживание

Регулярная проверка давления в шинах, ротация и балансировка могут значительно продлить срок их службы.

Зимние шины подлежат замене, если глубина протектора уменьшается до 4 мм или меньше. Это уменьшает их эффективность на снегу и льду. Рекомендуется периодически проверять состояние шин, чтобы езда зимой была безопасной.

Ранее мы писали, какой штраф могут получить водители за автомобильные шины. Также эксперты назвали плюсы и минусы протектора елочкой на зимних автошинах.