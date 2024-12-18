Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Плюсы и минусы протектора елочкой на зимних автошинах arrow

Плюсы и минусы протектора елочкой на зимних автошинах

18 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Протектор елочкой на зимних автошинах — обзор плюсов и минусов
Зимний протектор. Фото: gearjunkie.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Протектор "елочка" на зимних шинах для автомобиля имеет множество преимуществ, но также не лишен недостатков. Если водитель часто ездит в условиях тяжелого зимнего бездорожья, шины с таким протектором могут быть отличным выбором.

Какие плюсы и минусы протектора "елочка" (также известного как "шевронный" или "V-образный").

Читайте также:

Преимущества "елочки"

  • Отличное сцепление. Протектор в форме "елочки" обеспечивает хорошее сцепление на снегу и льду благодаря глубоким каналам, эффективно вытесняющим воду и грязь.
  • Устойчивость на дороге. Обеспечивает стабильность при движении, что особенно важно на скользких или неровных дорогах. Такая форма способствует лучшей курсовой стойкости.
  • Ускоренный отвод воды. V-образные каналы помогают быстрее отводить воду от контактной поверхности, уменьшая риск аквапланирования.
  • Многофункциональность. Шины с таким протектором хорошо проявляют себя в разных зимних условиях, включая снег, лед и мокрый асфальт.
  • Великолепная тяга на снегу. Протекторы в форме "елочки" обеспечивают дополнительную тягу на заснеженных дорогах, что позволяет легче вырываться из сугробов.

Недостатки "елочки"

  • Износ шины. Этот тип протектора может изнашиваться скорее на асфальте из-за большого количества острых углов и канавок.
  • Шум при движении. Шины с протектором "елочка" могут быть более шумными на дорогах из-за специфической формы.
  • Ограниченная эффективность на льду. Хотя протектор хорошо работает на снегу, на очень холодном льду его эффективность может быть несколько ниже по сравнению с шинами с более агрессивным рисунком.
  • Управляемость на высоких скоростях. Шины с протектором "елочка" могут иметь меньшую стабильность, особенно при выполнении резких маневров.
  • Возможность скопления снега. В глубоком снегу каналы протектора могут забивать снегом, снижая эффективность сцепления. Также, когда автомобиль едет задним ходом, такие шины не разбрасывают загрязнения, а собирают их под протектором.

Ранее мы писали, почему зимой спускают шины и что с этим делать. Также рассказывали, сколько служат зимние шины, и когда пора покупать новые.

дороги авто снег зима советы автомобиль шины для авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре

06:30 "Резерв+" в 2025 году — что изменится в воинском учете

06:30 Цены на пшеницу снова обновились — выгодно ли продавать сейчас

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

06:22 Через сколько ТЦК объявит в розыск уклониста — уже есть ответ

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:12 Поведение доллара и евро в декабре — как реагировать украинцам

06:09 Самовольно оставили часть — как вернуться на службу без суда

06:01 Выплаты за боевые задания — как их начисляют

06:01 "Зимова єПідтримка" в Ощадбанке — какие могут быть проблемы

05:37 Лечение военных — когда они могут получить дополнительные деньги

06:40 Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре

06:30 "Резерв+" в 2025 году — что изменится в воинском учете

06:30 Цены на пшеницу снова обновились — выгодно ли продавать сейчас

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

06:22 Через сколько ТЦК объявит в розыск уклониста — уже есть ответ

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:12 Поведение доллара и евро в декабре — как реагировать украинцам

06:09 Самовольно оставили часть — как вернуться на службу без суда

06:01 Выплаты за боевые задания — как их начисляют

06:01 "Зимова єПідтримка" в Ощадбанке — какие могут быть проблемы

05:37 Лечение военных — когда они могут получить дополнительные деньги

06:40 Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

Text

23:04 Нардеп назвала проблему, которая влияет на громады Киевщины

Text

21:02 Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

Text

19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине