Протектор елочкой на зимних автошинах — обзор плюсов и минусов

Зимний протектор. Фото: gearjunkie.com

Протектор "елочка" на зимних шинах для автомобиля имеет множество преимуществ, но также не лишен недостатков. Если водитель часто ездит в условиях тяжелого зимнего бездорожья, шины с таким протектором могут быть отличным выбором.

Какие плюсы и минусы протектора "елочка" (также известного как "шевронный" или "V-образный").

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Преимущества "елочки"

Отличное сцепление. Протектор в форме "елочки" обеспечивает хорошее сцепление на снегу и льду благодаря глубоким каналам, эффективно вытесняющим воду и грязь.

Протектор в форме "елочки" обеспечивает хорошее сцепление на снегу и льду благодаря глубоким каналам, эффективно вытесняющим воду и грязь. Устойчивость на дороге. Обеспечивает стабильность при движении, что особенно важно на скользких или неровных дорогах. Такая форма способствует лучшей курсовой стойкости.

Обеспечивает стабильность при движении, что особенно важно на скользких или неровных дорогах. Такая форма способствует лучшей курсовой стойкости. Ускоренный отвод воды. V-образные каналы помогают быстрее отводить воду от контактной поверхности, уменьшая риск аквапланирования.

V-образные каналы помогают быстрее отводить воду от контактной поверхности, уменьшая риск аквапланирования. Многофункциональность. Шины с таким протектором хорошо проявляют себя в разных зимних условиях, включая снег, лед и мокрый асфальт.

Шины с таким протектором хорошо проявляют себя в разных зимних условиях, включая снег, лед и мокрый асфальт. Великолепная тяга на снегу. Протекторы в форме "елочки" обеспечивают дополнительную тягу на заснеженных дорогах, что позволяет легче вырываться из сугробов.

Недостатки "елочки"

Износ шины. Этот тип протектора может изнашиваться скорее на асфальте из-за большого количества острых углов и канавок.

Этот тип протектора может изнашиваться скорее на асфальте из-за большого количества острых углов и канавок. Шум при движении. Шины с протектором "елочка" могут быть более шумными на дорогах из-за специфической формы.

Шины с протектором "елочка" могут быть более шумными на дорогах из-за специфической формы. Ограниченная эффективность на льду. Хотя протектор хорошо работает на снегу, на очень холодном льду его эффективность может быть несколько ниже по сравнению с шинами с более агрессивным рисунком.

Хотя протектор хорошо работает на снегу, на очень холодном льду его эффективность может быть несколько ниже по сравнению с шинами с более агрессивным рисунком. Управляемость на высоких скоростях. Шины с протектором "елочка" могут иметь меньшую стабильность, особенно при выполнении резких маневров.

Шины с протектором "елочка" могут иметь меньшую стабильность, особенно при выполнении резких маневров. Возможность скопления снега. В глубоком снегу каналы протектора могут забивать снегом, снижая эффективность сцепления. Также, когда автомобиль едет задним ходом, такие шины не разбрасывают загрязнения, а собирают их под протектором.

Ранее мы писали, почему зимой спускают шины и что с этим делать. Также рассказывали, сколько служат зимние шины, и когда пора покупать новые.