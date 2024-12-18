Протектор елочкой на зимних автошинах — обзор плюсов и минусов

Плюсы и минусы протектора елочкой на зимних автошинах
18 декабря 2024 06:00
Зимний протектор. Фото: gearjunkie.com
Протектор "елочка" на зимних шинах для автомобиля имеет множество преимуществ, но также не лишен недостатков. Если водитель часто ездит в условиях тяжелого зимнего бездорожья, шины с таким протектором могут быть отличным выбором.
Какие плюсы и минусы протектора "елочка" (также известного как "шевронный" или "V-образный").
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Преимущества "елочки"
- Отличное сцепление. Протектор в форме "елочки" обеспечивает хорошее сцепление на снегу и льду благодаря глубоким каналам, эффективно вытесняющим воду и грязь.
- Устойчивость на дороге. Обеспечивает стабильность при движении, что особенно важно на скользких или неровных дорогах. Такая форма способствует лучшей курсовой стойкости.
- Ускоренный отвод воды. V-образные каналы помогают быстрее отводить воду от контактной поверхности, уменьшая риск аквапланирования.
- Многофункциональность. Шины с таким протектором хорошо проявляют себя в разных зимних условиях, включая снег, лед и мокрый асфальт.
- Великолепная тяга на снегу. Протекторы в форме "елочки" обеспечивают дополнительную тягу на заснеженных дорогах, что позволяет легче вырываться из сугробов.
Недостатки "елочки"
- Износ шины. Этот тип протектора может изнашиваться скорее на асфальте из-за большого количества острых углов и канавок.
- Шум при движении. Шины с протектором "елочка" могут быть более шумными на дорогах из-за специфической формы.
- Ограниченная эффективность на льду. Хотя протектор хорошо работает на снегу, на очень холодном льду его эффективность может быть несколько ниже по сравнению с шинами с более агрессивным рисунком.
- Управляемость на высоких скоростях. Шины с протектором "елочка" могут иметь меньшую стабильность, особенно при выполнении резких маневров.
- Возможность скопления снега. В глубоком снегу каналы протектора могут забивать снегом, снижая эффективность сцепления. Также, когда автомобиль едет задним ходом, такие шины не разбрасывают загрязнения, а собирают их под протектором.
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