Протектор ялинкою на зимових автошинах — огляд плюсів та мінусів

Плюси та мінуси протектора ялинкою на зимових автошинах
18 грудня 2024 06:00
Зимовий протектор. Фото: gearjunkie.com
Протектор "ялинка" на зимових шинах для автомобіля має безліч переваг, але також не позбавлений недоліків. Якщо водій часто їздить в умовах важкого зимового бездоріжжя, шини з таким протектором можуть бути відмінним вибором.
Які плюси та мінуси протектора "ялинка" (також відомого як "шевронний" або "V-подібний").
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Переваги "ялинки"
- Відмінне зчеплення. Протектор у формі "ялинки" забезпечує хороше зчеплення на снігу та льоду завдяки глибоким каналам, які ефективно витісняють воду та бруд.
- Стійкість на дорозі. Забезпечує стабільність під час руху, що особливо важливо на слизьких або нерівних дорогах. Така форма сприяє кращій курсовій стійкості.
- Прискорене відведення води. V-подібні канали допомагають швидше відводити воду від контактної поверхні, зменшуючи ризик аквапланування.
- Багатофункціональність. Шини з таким протектором добре проявляють себе в різних зимових умовах, включаючи сніг, лід та мокрий асфальт.
- Чудова тяга на снігу. Протектори у формі "ялинки" забезпечують додаткову тягу на засніжених дорогах, що дозволяє легше вириватися з заметів.
Недоліки "ялинки"
- Знос шини. Цей тип протектора може зношуватися швидше на асфальті внаслідок великої кількості гострих кутів та канавок.
- Шум при русі. Шини з протектором "ялинка" можуть бути шумнішими на дорогах через специфічну форму.
- Обмежена ефективність на льоду. Хоча протектор добре працює на снігу, на дуже холодному льоду його ефективність може бути дещо нижчою порівняно з шинами з агресивнішим малюнком.
- Керованість на високих швидкостях. Шини з протектором "ялинка" можуть мати меншу стабільність, особливо при виконанні різких маневрів.
- Можливість накопичення снігу. У глибокому снігу канали протектора можуть забиватися снігом, знижуючи ефективність зчеплення. Також, коли автомобіль їде заднім ходом такі шини не розкидають забруднення, а збирають їх під протектором.
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