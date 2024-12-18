Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Плюси та мінуси протектора ялинкою на зимових автошинах arrow

Плюси та мінуси протектора ялинкою на зимових автошинах

18 грудня 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Протектор ялинкою на зимових автошинах — огляд плюсів та мінусів
Зимовий протектор. Фото: gearjunkie.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Протектор "ялинка" на зимових шинах для автомобіля має безліч переваг, але також не позбавлений недоліків. Якщо водій часто їздить в умовах важкого зимового бездоріжжя, шини з таким протектором можуть бути відмінним вибором.

Які плюси та мінуси протектора "ялинка" (також відомого як "шевронний" або "V-подібний").

Читайте також:

Переваги "ялинки"

  • Відмінне зчеплення. Протектор у формі "ялинки" забезпечує хороше зчеплення на снігу та льоду завдяки глибоким каналам, які ефективно витісняють воду та бруд.
  • Стійкість на дорозі. Забезпечує стабільність під час руху, що особливо важливо на слизьких або нерівних дорогах. Така форма сприяє кращій курсовій стійкості.
  • Прискорене відведення води. V-подібні канали допомагають швидше відводити воду від контактної поверхні, зменшуючи ризик аквапланування.
  • Багатофункціональність. Шини з таким протектором добре проявляють себе в різних зимових умовах, включаючи сніг, лід та мокрий асфальт.
  • Чудова тяга на снігу. Протектори у формі "ялинки" забезпечують додаткову тягу на засніжених дорогах, що дозволяє легше вириватися з заметів.

Недоліки "ялинки"

  • Знос шини. Цей тип протектора може зношуватися швидше на асфальті внаслідок великої кількості гострих кутів та канавок.
  • Шум при русі. Шини з протектором "ялинка" можуть бути шумнішими на дорогах через специфічну форму.
  • Обмежена ефективність на льоду. Хоча протектор добре працює на снігу, на дуже холодному льоду його ефективність може бути дещо нижчою порівняно з шинами з агресивнішим малюнком.
  • Керованість на високих швидкостях. Шини з протектором "ялинка" можуть мати меншу стабільність, особливо при виконанні різких маневрів.
  • Можливість накопичення снігу. У глибокому снігу канали протектора можуть забиватися снігом, знижуючи ефективність зчеплення. Також, коли автомобіль їде заднім ходом такі шини не розкидають забруднення, а збирають їх під протектором.

Раніше ми писали, чому взимку спускають шини авто та що з цим робити. Також розповідали, скільки служать зимові шини, та коли час купляти нові.

дороги авто сніг зима поради автомобіль шини для авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:45 Більше на 55% — де зростуть тарифи на воду з січня

08:41 Участь КНДР у війні в Україні — NYT дізналися, чим платить Росія

08:34 Трагічно загинула відома волонтерка з Харкова

08:34 Сталкер з Чорнобиля розвінчав популярні міфи про зону відчуження

08:24 У Польщі виявили рідкий кокаїн в ящиках з вином — відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

08:15 Вартість Судакова впала після поразки Баварії та Поліссю

08:15 Українці можуть безплатно лікуватися за кордоном — які умови

08:04 Чи будуть відключати світло сьогодні — прогноз від Укренерго

08:02 Працівник ТЦК виписував фейкові повістки — як його покарав суд

08:02 Зеленський висловився про поспішні плани миру Трампа

08:45 Більше на 55% — де зростуть тарифи на воду з січня

08:41 Участь КНДР у війні в Україні — NYT дізналися, чим платить Росія

08:34 Трагічно загинула відома волонтерка з Харкова

08:34 Сталкер з Чорнобиля розвінчав популярні міфи про зону відчуження

08:24 У Польщі виявили рідкий кокаїн в ящиках з вином — відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

08:15 Вартість Судакова впала після поразки Баварії та Поліссю

08:15 Українці можуть безплатно лікуватися за кордоном — які умови

08:04 Чи будуть відключати світло сьогодні — прогноз від Укренерго

08:02 Працівник ТЦК виписував фейкові повістки — як його покарав суд

08:02 Зеленський висловився про поспішні плани миру Трампа

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2024
Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні