Протектор ялинкою на зимових автошинах — огляд плюсів та мінусів

Зимовий протектор. Фото: gearjunkie.com

Протектор "ялинка" на зимових шинах для автомобіля має безліч переваг, але також не позбавлений недоліків. Якщо водій часто їздить в умовах важкого зимового бездоріжжя, шини з таким протектором можуть бути відмінним вибором.

Які плюси та мінуси протектора "ялинка" (також відомого як "шевронний" або "V-подібний").

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Переваги "ялинки"

Відмінне зчеплення. Протектор у формі "ялинки" забезпечує хороше зчеплення на снігу та льоду завдяки глибоким каналам, які ефективно витісняють воду та бруд.

Протектор у формі "ялинки" забезпечує хороше зчеплення на снігу та льоду завдяки глибоким каналам, які ефективно витісняють воду та бруд. Стійкість на дорозі. Забезпечує стабільність під час руху, що особливо важливо на слизьких або нерівних дорогах. Така форма сприяє кращій курсовій стійкості.

Забезпечує стабільність під час руху, що особливо важливо на слизьких або нерівних дорогах. Така форма сприяє кращій курсовій стійкості. Прискорене відведення води. V-подібні канали допомагають швидше відводити воду від контактної поверхні, зменшуючи ризик аквапланування.

V-подібні канали допомагають швидше відводити воду від контактної поверхні, зменшуючи ризик аквапланування. Багатофункціональність. Шини з таким протектором добре проявляють себе в різних зимових умовах, включаючи сніг, лід та мокрий асфальт.

Шини з таким протектором добре проявляють себе в різних зимових умовах, включаючи сніг, лід та мокрий асфальт. Чудова тяга на снігу. Протектори у формі "ялинки" забезпечують додаткову тягу на засніжених дорогах, що дозволяє легше вириватися з заметів.

Недоліки "ялинки"

Знос шини. Цей тип протектора може зношуватися швидше на асфальті внаслідок великої кількості гострих кутів та канавок.

Цей тип протектора може зношуватися швидше на асфальті внаслідок великої кількості гострих кутів та канавок. Шум при русі. Шини з протектором "ялинка" можуть бути шумнішими на дорогах через специфічну форму.

Шини з протектором "ялинка" можуть бути шумнішими на дорогах через специфічну форму. Обмежена ефективність на льоду. Хоча протектор добре працює на снігу, на дуже холодному льоду його ефективність може бути дещо нижчою порівняно з шинами з агресивнішим малюнком.

Хоча протектор добре працює на снігу, на дуже холодному льоду його ефективність може бути дещо нижчою порівняно з шинами з агресивнішим малюнком. Керованість на високих швидкостях. Шини з протектором "ялинка" можуть мати меншу стабільність, особливо при виконанні різких маневрів.

Шини з протектором "ялинка" можуть мати меншу стабільність, особливо при виконанні різких маневрів. Можливість накопичення снігу. У глибокому снігу канали протектора можуть забиватися снігом, знижуючи ефективність зчеплення. Також, коли автомобіль їде заднім ходом такі шини не розкидають забруднення, а збирають їх під протектором.

Раніше ми писали, чому взимку спускають шини авто та що з цим робити. Також розповідали, скільки служать зимові шини, та коли час купляти нові.